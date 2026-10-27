Passiflora: calmante para o sono, ansiedade e dor

Custa a dormir? Acha que tem insônia? Talvez o problema seja a mente agitada. A herbalista Rosalee de la Forêt afirma que nestes momentos a passiflora é uma boa aliada. Segundo a especialista, em vez de te deixar inconsciente como um simples sedativo, ela ajuda a acalmar a mente, permitindo que o sono chegue por si só.

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Existem mais de 500 espécies de maracujá. A espécie oficial é a Passiflora incarnata, conhecida como maracujá-vermelho ou flor-da-paixão. Trepadeiras produzem flores e frutos elaborados, com sabor marcante que combina doce e azedo com notas de laranja e abacaxi. As partes medicinais da planta são as flores, folhas e caules.

A passiflora é ótima para fortalecer o sistema nervoso. Ela atua, em parte, aumentando os níveis de Gaba (ácido gama-aminobutírico) no cérebro, o que diminui a atividade das células nervosas e acalma o corpo.

Acredita-se que compostos presentes na flor-da-paixão, como alcaloides e flavonoides, se liguem e modulem os receptores Gaba no sistema nervoso central, promovendo efeito calmante em todo o corpo.

Forêt explica que a flor-da-paixão é mais indicada para noites em que o corpo está exausto, mas a mente se recusa a desacelerar, especialmente quando se está preso em um ciclo de pensamento circular e repetitivo.

Um pequeno estudo duplo-cego controlado por placebo, com chá de passiflora ingerido por sete dias, registrou melhora significativa no sono de adultos saudáveis, em comparação com o grupo de controle.

Outro estudo descobriu que a passiflora aumenta o tempo de sono. Ensaio clínico randomizado com 110 adultos com insônia constatou que duas semanas de ingestão de extrato de passiflora aumentaram o tempo total de sono em 23 minutos, em comparação com o placebo.

A passiflora é um antiespasmódico, ou seja, ajuda a relaxar os músculos tensos e com cãibras. Fitoterapeutas consideram que ela funciona melhor se tomada aos primeiros sinais de espasmos, em vez de quando eles já começaram. Portanto, tomá-la o quanto antes é melhor.

A passiflora possui efeitos analgésicos. Pode aliviar dores leves, musculares e relacionadas à tensão. Os sintomas da menopausa também podem ser aliviados com o uso desta erva. Estudo revelou que mulheres que a consumiram por seis semanas relataram menos ondas de calor, insônia, dores de cabeça, depressão e irritabilidade.

Como a passiflora é benéfica para a ansiedade, o sono e condições resultantes da hiperestimulação do sistema nervoso, pesquisas demonstraram sua eficácia em crianças com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH).

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Estudo constatou que a passiflora reduziu os sintomas do TDAH tanto quanto o metilfenidato (Ritalina), com menos efeitos colaterais, incluindo redução da tensão nervosa e da ansiedade, além de melhora na qualidade do sono.

*Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.