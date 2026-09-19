

Segundo a medicina tradicional chinesa, com uma alimentação saudável e exercícios, alguns chás de ervas podem ajudar a apoiar o metabolismo, melhorar a circulação e promover a clareza mental

Chás de ervas que podem ajudar a memória e a saúde do cérebro

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Esquecer nomes, lutar para se concentrar durante as reuniões ou se sentir mentalmente esgotado após o almoço pode parecer envelhecimento ou o resultado de uma vida ocupada. Mas evidências crescentes sugerem que esses sintomas podem refletir mudanças metabólicas que aumentam o risco de declínio cognitivo.



Um estudo de 2025 publicado pela revista Neurology descobriu que adultos de meia-idade com síndrome metabólica eram mais propensos a desenvolver demência de início precoce antes dos 65 anos. Os praticantes da medicina tradicional chinesa (MTC) dizem que, com uma alimentação saudável e exercícios, alguns chás de ervas podem ajudar a apoiar o metabolismo, melhorar a circulação e promover a clareza mental.



O estudo analisou dados de saúde de quase 2 milhões de sul-coreanos entre 40 e 60 anos. Os pesquisadores descobriram que as pessoas com síndrome metabólica – obesidade abdominal, pressão alta, açúcar no sangue elevado e níveis anormais de colesterol – tinham um risco 24% maior de desenvolver demência de início precoce.



Os cientistas acreditam que a síndrome metabólica contribui para a inflamação crônica, danifica os vasos sanguíneos e reduz o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que pode gradualmente prejudicar a memória e o pensamento.



Pessoas sob estresse mental crônico muitas vezes se queixam de névoa cerebral, esquecimento, má concentração e dificuldade para dormir. Na MTC, acredita-se que esse padrão surge quando a mente não está adequadamente nutrida e os caminhos sensoriais do cérebro ficam obstruídos. Jonathan Liu, diretor do Centro de Cura da Sabedoria de Liu, no Canadá recomenda uma fórmula tradicional, combinando rizoma chinês de bandeira doce (Acorus tatarinowii), raiz de Polygala (Polygala tenuifolia) e chá-verde.



Estudos modernos sugerem que compostos encontrados na bandeira doce chinesa e Polygala podem possuir propriedades neuroprotetoras, reduzir a neuroinflamação e apoiar o aprendizado e a memória. Estudos clínicos maiores ainda são necessários antes que possam ser recomendados como tratamentos para a doença de Alzheimer.



Para memória: 3 gr de rizoma de bandeira doce chinesa, 3 gr de raiz de Polygala, 6 gr de chá-verde. Faz cerca de duas xícaras. Cozinhe o rizoma da bandeira doce e a raiz de Polygala em 500ml de água por 10 a 15 minutos. Retire do fogo. Adicione o chá-verde e deixe agir por dois a três minutos. Coe e beba quente. Cuidado: Mulheres grávidas e pacientes com doença hepática ou renal devem usar com cautela.



Para obesidade abdominal e colesterol alto: 5 gr de folhas de amoreira, 5 gr de sementes de cássia, 5 gr de goji bagas. Adicione os ingredientes em caneca com água quente e deixe em infusão por 10 a 15 minutos. Coe se preferir e beba quente. Cuidado: Não indicado para pessoas sensíveis que têm diarreia; mulheres grávidas devem usar com cautela.



Para o sono ruim e envelhecimento saudável: 5 gr processados Polygonum multiflorum, 5 gr de goji bagas, 2 gr de Ganoderma lucidum. Coloque Polygonum multiflorum e Ganoderma lucidum em uma caneca com duas xícaras de água. Assim que ferver, abaixe o fogo e deixe ferver por 15 a 20 minutos. Adicione as bagas de goji durante os últimos cinco minutos de fervura. Coe e beba quente.

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As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.