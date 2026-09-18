Cinco formas de controlar a irritação com pequenas coisas

Irritar-se com facilidade é uma característica preocupante e, muitas vezes, acontece sem que as pessoas percebam. O terapeuta americano Jeffrey Meltzer compartilhou cinco maneiras simples que podem ajudar a controlar o temperamento, quando necessário. Afinal, ter um temperamento explosivo é a causa de muitos problemas.

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Refresque o rosto: parece brincadeira, mas não é. Segundo Jeffrey, quando estiver muito agitado, vá ao banheiro e jogue um pouco de água fria no rosto ou passe algo refrescante nas bochechas por um tempinho. Isso pode desencadear uma resposta parassimpática e ajudar a diminuir a frequência cardíaca da pessoa. É dar ao corpo a chance de se acalmar antes de decidir como reagir a uma situação.

Pare de presumir o pior das pessoas: a raiva se intensifica quando uma pessoa interpreta o comportamento de alguém como intencionalmente desrespeitoso ou malicioso. Antes de tirar conclusão precipitada, pergunte-se: “Existe outra explicação para o que ela acabou de fazer?”. Talvez ela não tenha te visto. Talvez ela simplesmente tenha cometido um erro. Isso não significa ignorar comportamentos nocivos ou padrões óbvios. Significa apenas não agravar a situação da qual não se sabe a verdade ao certo.

Dê um tempo para sua raiva passar: se algo está te incomodando, pare cinco ou 10 minutos para pensar sobre isso ou anote o que está te chateando. Depois, mude o foco da sua atenção intencionalmente, porque ficar remoendo a mesma coisa na cabeça é ruminar, e ruminar tende a manter a raiva. Em outras palavras, o terapeuta sugere dar um tempo para lidar com a emoção, sem passar o resto do dia remoendo a situação problemática.

Diminua seu nível de excitação antes de responder: respire fundo por aproximadamente um minuto, bem devagar. Tente inspirar por cerca de quatro segundos e expirar por cerca de seis. Pesquisas sobre raiva mostram que estratégias que reduzem a excitação fisiológica funcionam muito melhor do que tentar extravasar a raiva de forma agressiva. Primeiro, acalme seu corpo e, depois, decida o que você quer fazer.

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Domine o básico: quando uma pessoa está exausta, seu limite de tolerância à frustração será muito menor. Proteja seu sono, movimente seu corpo, tome um pouco de sol, porque, quanto mais esgotado estiver, mais difícil será reagir a pequenos incômodos da maneira que realmente deseja. Cuide desses aspectos básicos e esses pequenos incômodos não terão tanto controle sobre o que você diz ou faz.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.