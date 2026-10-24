Estudo revela que efeito relaxante da cannabis pode ser placebo

Pasmem: pesquisadores esperavam que a cannabis aliviasse o estresse. Em vez disso, descobriram que usuários regulares sentiam menos estresse, independentemente de terem recebido THC ou placebo.

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Para usuários regulares de cannabis, a sensação de relaxamento pode ter menos a ver com o próprio composto psicoativo THC do que com a expectativa de alívio, de acordo com estudo duplo-cego controlado por placebo com 120 adultos saudáveis.



O resultado pegou até mesmo os pesquisadores de surpresa. Segundo Carrie Cuttler, professora de psicologia da Universidade Estadual de Washington e principal autora do estudo, esperava-se que o THC produzisse reduções maiores no estresse subjetivo do que o placebo.



Publicado na revista Neuropsychopharmacology, o estudo sugere que, para usuários regulares de cannabis, a expectativa de alívio, com ritual de vaporização, pode ser parte do que torna a experiência relaxante.



Será que a sensação de euforia é mesmo apenas efeito placebo?

Pesquisadores designaram aleatoriamente usuários regulares de cannabis para vaporizar placebo, cannabis com dose moderada de 20 miligramas ou dose alta de 40 miligramas de delta-9 THC.



Antes de usar o cigarro eletrônico, os participantes avaliaram seu nível de estresse em escala de zero a 10. Repetiram a avaliação cerca de cinco minutos e uma hora depois. Pesquisadores coletaram amostras de saliva para medir o cortisol, o principal hormônio do estresse, monitorando a frequência cardíaca e as pequenas alterações no suor que refletem a atividade do ramo do sistema nervoso responsável pela resposta de “luta ou fuga”.



O nível de estresse diminuiu nos três grupos depois do uso do vape e permaneceu mais baixo cerca de uma hora depois. Os grupos que consumiram THC não relataram maior sensação de calma em comparação ao grupo placebo. Os resultados parecem realmente ser efeito da expectativa. As pessoas que usam cannabis regularmente esperam sentir redução do estresse quando a utilizam e sentem menos estresse, mesmo quando recebem placebo.



O próprio ato de vaporizar reforça essa ideia: afastar-se do trabalho, acomodar-se em ambiente familiar e inspirar lenta e deliberadamente, prendendo a respiração por alguns segundos antes de expirar, é ritual relaxante por si só, independentemente do conteúdo do vaporizador.



Pesquisas anteriores descobriram que as expectativas podem influenciar a percepção das pessoas sobre a potência da cannabis e a intensidade de seus efeitos. Resultados semelhantes surgiram em estudos sobre a nicotina.



Pesquisadores não conseguiram determinar em que medida a mudança nos níveis de estresse se devia à expectativa, ao ritual de vaporização, à passagem do tempo ou a outros aspectos do ambiente. Embora as pessoas tenham dito que relaxaram, seus corpos não acompanharam o relaxamento de forma uniforme.



No grupo que recebeu a dose mais alta, a frequência cardíaca foi significativamente maior do que no grupo placebo. O THC também alterou os sinais sutis das glândulas sudoríparas, indicador de excitação do sistema nervoso. Os sinais individuais foram menores do que no grupo placebo, e o grupo com alta dose apresentou mais desses sinais por minuto, padrão inesperado.



O resultado serve como lembrete de que o estresse não possui uma única assinatura biológica. A pessoa pode se sentir calma mesmo que sua frequência cardíaca e a atividade das glândulas sudoríparas contem uma história diferente.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.