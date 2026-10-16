Beber menos: uma nova relação com o álcool

Beber menos está se tornando uma escolha cada vez mais comum em diferentes grupos sociais. A decisão de reduzir o consumo de álcool, ou até mesmo abandonar as bebidas, deixou de ser vista apenas como questão individual e passou a refletir mudanças mais amplas nos hábitos e valores da sociedade.

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Durante décadas, beber esteve associado a celebração, diversão, integração e à ideia de sucesso social. Hoje, essa relação começa a ser questionada. Para muitas pessoas, principalmente mais jovens, sair para se divertir não significa necessariamente beber.

A busca por mais qualidade de vida, saúde, disposição e equilíbrio tem influenciado escolhas que antes poderiam parecer pouco convencionais. Restaurantes, bares e eventos passaram a oferecer cervejas, vinhos, drinques e outras bebidas sem álcool, permitindo que pessoas sóbrias participem de situações sociais sem precisar justificar sua escolha. Ainda assim, as regras sociais em torno da sobriedade continuam em processo de adaptação.

Recusar bebida pode provocar perguntas, brincadeiras ou até pressão para que a pessoa aceite “apenas uma dose”. Em muitos ambientes, beber continua sendo entendido como forma quase automática de participar do grupo. Essa expectativa pode tornar desconfortável a experiência de quem decidiu reduzir ou eliminar o álcool. Mas aos poucos esse comportamento começa a mudar.

A ideia de que uma pessoa precisa beber para se divertir, relaxar ou fazer parte de uma conversa perde força à medida que novas formas de convivência ganham espaço. Ficar sóbrio deixa de ser associado a problemas com o álcool. Há pessoas que escolhem não beber por motivos de saúde, religião, economia, esporte, gravidez, preferência pessoal ou simplesmente porque não gostam de bebida.

Perguntar por que alguém não está bebendo parece curiosidade inocente, mas pode colocar a pessoa em uma situação desconfortável. Em vez de exigir explicações, aceite a escolha sem transformá-la em assunto central. O desafio está em criar ambientes nos quais beber seja uma possibilidade, e não obrigação.

Em determinados círculos, o álcool continua profundamente ligado à identidade social e à tradição. Festas, comemorações, encontros profissionais e reuniões familiares ainda podem ter a bebida como elemento central. Mudar a cultura não significa eliminar o álcool, mas ampliar as possibilidades de escolha.

Para quem bebe menos, pequenas decisões podem fazer diferença: alternar bebidas alcoólicas com água, estabelecer dias sem álcool, escolher versões sem álcool ou simplesmente recusar a bebida quando não tiver vontade. Assim como ninguém deveria ser pressionado a beber, quem decide consumir álcool não precisa ser tratado como irresponsável. O objetivo é criar uma convivência em que diferentes escolhas possam coexistir.

Nesse cenário, a sobriedade deixa de ser exceção que precisa ser explicada e passa a ser apenas uma das muitas formas possíveis de viver momentos sociais. A mudança das regras sociais pode ser lenta, mas já aparece em comportamentos cotidianos. A pergunta “por que você não bebe?” começa a perder espaço.

Em uma sociedade cada vez mais atenta ao bem-estar, essa transformação pode representar uma relação mais equilibrada com o álcool. Beber menos não precisa significar sair menos ou conviver menos, apenas escolher com mais liberdade.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.