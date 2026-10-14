Proxy Media e Afilio ampliam negócios com afiliação

A Proxy Media e a Afilio mantêm há 13 anos uma parceria voltada à geração de negócios por meio do marketing de afiliação, que atualmente movimenta mais de R$ 20 milhões em vendas por ano. A operação conecta grandes anunciantes à rede de clubes de vantagens da Proxy Media, que reúne mais de 300 parceiros. Entre as marcas que integram a operação estão Buser, Hering, Hotéis.com e Óticas Diniz.

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A Afilio atua na conexão entre anunciantes e publishers, oferecendo tecnologia, gestão e estrutura para campanhas de performance. A Proxy Media distribui essas ofertas por meio dos clubes parceiros, que disponibilizam benefícios, cupons e condições comerciais a suas bases de relacionamento.

“A Afilio é uma parceira estratégica para nossa operação porque facilita toda a conexão entre as marcas e o nosso ecossistema de publishers. Construímos uma relação muito sólida, que nos permite levar ofertas relevantes para os clubes e, ao mesmo tempo, gerar vendas consistentes para os anunciantes. Ultrapassar R$ 20 milhões em vendas por ano mostra a força e a maturidade desse modelo”, afirma Patrícia Lima, Diretora de Operações B2B da Proxy Media e do Clube Ben.

Parte dessa estrutura está concentrada no Clube Ben, plataforma SaaS white label da Proxy Media para criação e gestão de clubes de benefícios. Atualmente, a solução reúne mais de 100 clubes e ultrapassa 1 milhão de usuários. A plataforma permite centralizar a gestão dos benefícios e ampliar as possibilidades de ativação junto às bases de cada clube.

Para a Afilio, a parceria amplia as possibilidades de distribuição das campanhas e aproxima os anunciantes de consumidores em ambientes nos quais já existe uma relação estabelecida.

“A parceria com a Proxy Media e o Clube Ben mostra como o marketing de afiliação pode ir além dos canais tradicionais de aquisição. Ao integrar ofertas a ambientes de relacionamento, conseguimos criar conexões mais contextualizadas entre marcas e consumidores e ampliar as possibilidades de atuação dos anunciantes”, afirma Rafael Stefano, Diretor de Marketing e Vendas da Afilio.

A expectativa é ampliar a parceria com a entrada de novas marcas e o desenvolvimento de oportunidades para os clubes. O movimento acompanha a expansão de ferramentas como cashback, cupons e ofertas personalizadas, que ganham espaço nas estratégias de relacionamento e fidelização ao combinar benefícios para o consumidor e geração de negócios para as empresas.

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“Temos uma rede com escala, mas principalmente com contexto e capacidade de ativação. Nosso objetivo agora é ampliar o número de marcas disponíveis por meio da parceria com a Afilio e oferecer cada vez mais oportunidades para os nossos clubes. Quanto maior a diversidade de benefícios relevantes, maior o potencial de gerar engajamento para os clubes e negócios para os anunciantes”, conclui Patrícia Lima.