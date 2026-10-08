Assine
overlay
Início Nacional
ATENÇÃO NO TRÂNSITO

Lista do Detran do Distrito Federal chama atenção para suspensões de CNH: uma mesma conduta aparece em 3.958 casos entre quase 5 mil penalidades publicadas

Maioria dos casos envolve recusa ao bafômetro; confira as regras do Detran-DF, como consultar a lista oficial e o que fazer para recorrer

Publicidade
Carregando...
AC
Ana Clara Moyen*
AC
Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
08/10/2026 15:00

compartilhe

×
Lista do Detran do Distrito Federal chama atenção para suspensões de CNH: uma mesma conduta aparece em 3.958 casos entre quase 5 mil penalidades publicadas
Motoristas enfrentam suspensão da CNH por infrações graves no Distrito Federal crédito: Renato Beiruth/Detran

O Detran-DF suspendeu a CNH de 4.861 motoristas no Distrito Federal. A lista com as penalidades saiu no "Diário Oficial" dessa terça-feira (6/10). Conforme a Instrução nº 324, de 5 de outubro, os condutores foram notificados previamente e não apresentaram defesa na etapa avaliada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O órgão informou o esgotamento dos meios de defesa administrativa relativos à infração, com garantia de ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Leia Mais

Infrações que motivaram as suspensões

A recusa ao teste do bafômetro concentra a maioria das sanções: 3.958 registros receberam suspensão de 12 meses. O texto oficial lista outros enquadramentos previstos no Código de Trânsito Brasileiro:

  • dirigir sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa: 203 registros, com suspensão de 12 meses, com base no artigo 165;

  • fazer manobras perigosas, como arrancadas bruscas, derrapagens ou frenagens com deslizamento dos pneus: 62 registros, com suspensão de dois meses, pelo artigo 175;

  • transpor bloqueio viário policial sem autorização: 17 registros, com suspensão de dois meses, conforme o artigo 210;

  • dirigir ameaçando pedestres ou outros veículos: 15 registros, com suspensão de dois meses, pelo artigo 170;

  • disputar corrida: um registro, com suspensão de dois meses, conforme o artigo 173.

Etapas do processo e regularização

O procedimento obedece à Resolução nº 723 do Contran. Inicialmente, o motorista recebe a notificação sobre a abertura do processo e conta com prazo não inferior a 30 dias para apresentar defesa. Se os argumentos forem aceitos, ocorre o arquivamento. Quando a defesa não é enviada ou é rejeitada, a autoridade aplica a sanção.

Em seguida, nova notificação detalha a duração da penalidade e abre período de pelo menos 30 dias para recurso à Jari. Caso a penalidade continue mantida, cabe recurso em segunda instância ao Contrandife. Encerrados os recursos ou vencidos os prazos sem contestação, as datas de início e término da suspensão entram no Renach.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A decisão definitiva na esfera administrativa não causa a perda permanente da habilitação. Para regularizar a situação, o condutor deve cumprir o período determinado e obter aprovação no curso de reciclagem. A relação completa dos documentos suspensos consta entre as páginas 11 e 19 da edição de 6 de outubro de 2026 do "Diário Oficial do Distrito Federal".


Tópicos relacionados:

bafometro cnh detran multa suspensao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay