3 hábitos comuns nas rodovias que podem colocar sua CNH em risco

Motoristas que circulam diariamente por rodovias brasileiras convivem com regras que vão muito além do uso do cinto de segurança e do respeito à velocidade, e, em um cenário de fiscalização cada vez mais intensa em 2025, ignorar essas normas deixou de ser um simples descuido e passou a representar um problema sério na estrada, com risco real à segurança viária, multas altas e possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Quais são as principais proibições nas rodovias que geram multas severas

Os órgãos de trânsito, como o Detran e a Polícia Rodoviária, têm reforçado a fiscalização sobre comportamentos que ainda são vistos como "normais" por muitos condutores. São atitudes que parecem rápidas ou inofensivas, mas que estão ligadas a acidentes graves, colisões em alta velocidade e atropelamentos.

A palavra-chave central nesse tema é proibições nas rodovias. Entre as condutas mais combatidas, três se destacam: dirigir sob efeito de álcool, avançar o sinal vermelho e transportar crianças sem cadeirinha ou dispositivo de retenção adequado, todas classificadas como infrações gravíssimas com impacto direto no direito de continuar dirigindo.

Como funcionam as penalidades para dirigir sob efeito de álcool e avançar sinal vermelho

No caso do álcool ao volante, a legislação brasileira segue o modelo de tolerância zero, em que qualquer quantidade de álcool detectada já é suficiente para caracterizar infração. A penalidade envolve multa próxima de R$ 3 mil, suspensão da CNH por 12 meses, registro de infração gravíssima e sanção idêntica em caso de recusa ao teste do bafômetro.

Avançar o sinal vermelho, tanto em trechos urbanos próximos a rodovias quanto em cruzamentos de acesso, continua entre as condutas mais multadas. A manobra está ligada a colisões laterais e atropelamentos, gera 7 pontos na CNH, multa de cerca de R$ 293,47 e é classificada como comportamento imprudente por ignorar a preferência de passagem e a sinalização oficial da via.

Por que transportar crianças sem cadeirinha é considerado uma infração tão grave

No conjunto das proibições nas estradas, o transporte de crianças sem os dispositivos adequados é uma das maiores preocupações dos órgãos de fiscalização. A legislação define, por faixa etária e peso, o uso de bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação, pois o risco de lesões em frenagens bruscas ou colisões aumenta significativamente quando esses itens não são utilizados.

Além da proteção física, a penalidade para quem descumpre essa regra é rígida: multa gravíssima, valor em torno de R$ 293,47, inclusão de 7 pontos na CNH e, em muitos casos, retenção do veículo até a regularização. Para orientar os condutores, a lei estabelece critérios claros de escolha do equipamento adequado para cada fase da criança:

Até 1 ano: uso de bebê-conforto, virado para trás, conforme o peso.

uso de bebê-conforto, virado para trás, conforme o peso. De 1 a 4 anos: cadeirinha instalada no banco traseiro.

cadeirinha instalada no banco traseiro. De 4 a 7 anos e meio: assento de elevação com cinto de três pontos.

assento de elevação com cinto de três pontos. A partir de 7 anos e meio: uso do cinto, respeitando altura e ajuste corretos.

Como funciona o sistema de pontos na CNH e quando ocorre a suspensão

Além das multas financeiras associadas às proibições nas rodovias, o motorista precisa acompanhar a evolução dos pontos na CNH, que variam conforme a gravidade da infração: leves somam 3 pontos, médias 4, graves 5 e gravíssimas 7 pontos. O acúmulo de infrações em 12 meses pode levar à suspensão, mesmo sem a prática de uma única conduta gravíssima isolada.

Com as mudanças mais recentes do Código de Trânsito Brasileiro, o limite de pontos passou a considerar o histórico de infrações gravíssimas do condutor, o que torna práticas de alto risco, como dirigir alcoolizado ou transportar criança sem cadeirinha, ainda mais determinantes para a suspensão da CNH.

40 pontos: quando não há nenhuma infração gravíssima no período.

quando não há nenhuma infração gravíssima no período. 30 pontos: quando existe uma infração gravíssima registrada.

quando existe uma infração gravíssima registrada. 20 pontos: quando o motorista cometeu duas ou mais infrações gravíssimas.

Em rodovias com fiscalização eletrônica, radares, câmeras e operações especiais em feriados prolongados, o trânsito tende a ser mais controlado e monitorado. Respeitar as principais proibições nas estradas, conhecer as penalidades e entender o funcionamento da pontuação na CNH ajuda a reduzir acidentes, preservar vidas e evitar interrupções forçadas no direito de dirigir.