Sem CNH: o que acontece se alguém for pego dirigindo irregularmente

Muitos motoristas desconhecem as consequências de dirigir sem habilitação. As implicações vão muito além de uma simples multa, podendo resultar em processo criminal e até prisão, especialmente em casos de acidentes.

Conduzir um veículo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a Permissão Para Dirigir (PPD) é uma infração gravíssima, conforme o artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A multa para quem é flagrado nesta situação é de R$ 880,41. O valor corresponde à penalidade gravíssima (R$ 293,47) multiplicada por três, como prevê a legislação. Além da cobrança, o veículo fica retido até que um condutor devidamente habilitado se apresente para retirá-lo.

Como o infrator não possui CNH, não há como registrar os sete pontos na carteira. No entanto, a responsabilidade pode recair sobre o proprietário do veículo.

Entregar a direção a uma pessoa sem licença para dirigir é uma infração distinta, prevista no artigo 164 do CTB. Neste caso, o proprietário também comete uma infração gravíssima, recebendo a multa e os pontos em seu prontuário.

Quando dirigir sem CNH vira crime?

As implicações de dirigir sem a devida permissão podem ultrapassar a esfera administrativa e se transformar em um crime de trânsito. Isso acontece quando o motorista, além de não ser habilitado, gera perigo de dano concreto a outras pessoas ou ao patrimônio, conforme descrito no artigo 309 do CTB.

Nesses casos, a pena prevista é de detenção, de seis meses a um ano, ou o pagamento de uma multa, que será definida pelo juiz. O simples ato de fazer manobras perigosas ou dirigir em alta velocidade, por exemplo, já pode enquadrar o condutor nesta categoria criminal.

A situação se agrava drasticamente se o motorista sem habilitação se envolve em um acidente com vítimas. A ausência da CNH funciona como um forte agravante judicial, aumentando a responsabilidade penal do condutor sobre as lesões corporais ou mortes causadas.

Se o acidente resultar em morte, o responsável pode ser indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. A pena, que é de detenção de dois a quatro anos, pode ser aumentada de um terço à metade pela falta de habilitação, complicando significativamente a defesa do acusado perante a Justiça.



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata