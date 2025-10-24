CNH sem autoescola: quanto o preço pode cair no seu estado? Veja a conta

Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode ficar até 75% mais barato no Brasil. Uma proposta do governo federal, pretende acabar com a obrigatoriedade das autoescolas para a formação de novos condutores. Se aprovada, a mudança pode reduzir drasticamente o custo para obter o documento em todo o país.

A iniciativa visa tornar o acesso à CNH mais democrático e financeiramente acessível. Atualmente, o valor pago às autoescolas representa a maior fatia do custo total da CNH, incluindo aulas teóricas, práticas e o aluguel do veículo para o exame final.

Com a nova regra, o candidato arcaria apenas com as taxas administrativas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e o valor negociado diretamente com o instrutor independente. A parte teórica continuaria sendo uma exigência, mas poderia ser realizada de forma online ou por outros meios regulamentados.

A economia seria significativa. Hoje, o custo para tirar a CNH da categoria B (carros) varia entre R$ 2.000 e R$ 3.500, dependendo do estado. A proposta pode derrubar esse valor para algo em torno de R$700 a R$1000, considerando apenas as despesas obrigatórias.

Qual seria o novo valor da CNH?

O custo exato da CNH sem a autoescola dependerá das taxas do Detran de cada estado e do valor cobrado pelo instrutor particular. No entanto, é possível ter uma estimativa dos gastos fixos que permaneceriam. A conta considera apenas as taxas oficiais, que o candidato pagaria diretamente ao órgão de trânsito.

De acordo com o site do Governo de Minas, no estado os valores atuais são:

Exame médico : R$221,85, pago na clínica.

Exame psicotécnico : R$221,85, pago na clínica. Se necessário repetir: R$88,72.

Taxa do exame teórico: R$110,62.

Licença de aprendizagem: aproximadamente R$82,97.

Taxa do exame prático: R$110,62. Caso precise repetir: R$110,62.

Somando apenas essas despesas, o custo fixo em Minas Gerais ficaria próximo de R$750, o que, levando em consideração que, atualmente, o processo completo pode passar de R$ 2.500, a economia seria considerável.

É importante lembrar que o projeto ainda está em fase de discussão e precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional antes de virar lei. A proposta busca tornar o processo mais acessível, sem abrir mão da segurança na formação dos motoristas.

Apesar da redução de custos, instrutores da autoescola se mostram preocupados com as medidas. Segundo Pedro Paulo e Silva, diretor de ensino do CFC Via Brasil, autoescola no Bairro Nova Suissa, em Belo Horizonte, a ação encadearia a perda de muitos empregos, afetando o trabalho e o mercado de autoescolas.

“Seria um golpe fortíssimo nesse mercado, visto a quantidade de pessoas que perderiam o emprego e o resultado final para a sociedade em relação custo e benefício” declara o diretor.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.