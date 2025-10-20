Dispensa de autoescola reacende debate sobre segurança
Especialistas avaliam impactos da proposta e destacam importância da formação adequada e do acesso a informações sobre veículos
De acordo com publicação feita no Diário do Transporte, um levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) aponta que cerca de 90% dos acidentes de trânsito no Brasil estão relacionados a falhas humanas, como imprudência ou falta de preparo técnico. O dado é citado por especialistas em mobilidade como indicativo da importância de uma formação consistente para novos condutores.
A proposta em análise no Congresso Nacional, que prevê a possibilidade de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a obrigatoriedade de frequentar uma autoescola, reacendeu o debate sobre o equilíbrio entre ampliação do acesso e manutenção da segurança viária. O texto autoriza que o candidato se prepare por conta própria e realize apenas as provas teórica e prática exigidas pelos órgãos de trânsito.
Segundo Rafael Calábria, especialista em mobilidade urbana e pesquisador do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), qualquer alteração nas regras de formação de condutores precisa considerar o impacto sobre a segurança pública.
“A retirada da obrigatoriedade das autoescolas amplia o acesso, mas transfere ao candidato a responsabilidade pela própria formação. É preciso garantir mecanismos públicos de educação no trânsito e fiscalização contínua para evitar o aumento de riscos”, afirma Calábria.
A ampliação do acesso à habilitação pode elevar o número de novos motoristas e, consequentemente, o volume de transações no mercado de veículos usados. Nesse cenário, cresce a importância de consultar dados técnicos e históricos antes de adquirir um automóvel.
O projeto segue em tramitação nas comissões do Congresso Nacional. Enquanto a proposta é analisada, entidades do setor recomendam que a ampliação do acesso à habilitação ocorra de forma acompanhada por políticas públicas que assegurem a segurança no trânsito e a qualificação dos novos motoristas.