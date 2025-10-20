Dispensa de autoescola reacende debate sobre segurança

De acordo com publicação feita no Diário do Transporte, um levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) aponta que cerca de 90% dos acidentes de trânsito no Brasil estão relacionados a falhas humanas, como imprudência ou falta de preparo técnico. O dado é citado por especialistas em mobilidade como indicativo da importância de uma formação consistente para novos condutores.

A proposta em análise no Congresso Nacional, que prevê a possibilidade de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a obrigatoriedade de frequentar uma autoescola, reacendeu o debate sobre o equilíbrio entre ampliação do acesso e manutenção da segurança viária. O texto autoriza que o candidato se prepare por conta própria e realize apenas as provas teórica e prática exigidas pelos órgãos de trânsito.

Segundo Rafael Calábria, especialista em mobilidade urbana e pesquisador do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), qualquer alteração nas regras de formação de condutores precisa considerar o impacto sobre a segurança pública.

“A retirada da obrigatoriedade das autoescolas amplia o acesso, mas transfere ao candidato a responsabilidade pela própria formação. É preciso garantir mecanismos públicos de educação no trânsito e fiscalização contínua para evitar o aumento de riscos”, afirma Calábria.