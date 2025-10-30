Motta defende discussão de nova CNH para reduzir custos

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniu na manhã desta quinta-feira (30/10) com líderes partidários e o ministro dos Transportes, Renan Filho, para discutir o projeto que reformula o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A proposta, apresentada pelo governo federal, tem como meta reduzir os custos e tornar o documento mais acessível à população.

Há pouco, Motta comentou sobre o encontro nas redes sociais e defendeu a proposta. “Compreendo como uma discussão necessária, principalmente no sentido de reduzir os custos para tirar a carteira nas categorias A e B, que pode chegar a R$ 5 mil. Além disso, milhões de brasileiros conduzem sem habilitação”, afirmou.

Entre as principais mudanças apresentadas está a permissão para que o candidato realize as aulas práticas de direção sem precisar estar vinculado a uma autoescola. A medida do governo busca flexibilizar o processo de formação, tornando-o mais acessível e adaptado às diferentes realidades do país.

O novo modelo também prevê a digitalização de etapas e a possibilidade de que parte do curso teórico seja feita a distância. O candidato poderá escolher entre aulas on-line ou presenciais, de acordo com sua necessidade. As fases teórica, prática e simulador serão cobradas separadamente, o que pode reduzir em até 80% o custo total do processo.

Outra mudança importante está na abertura do processo de habilitação. Em vez de depender exclusivamente de autoescolas e despachantes, o motorista poderá iniciar seu pedido diretamente pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito.

O projeto segue sendo discutido com os líderes partidários antes de seguir para o plenário da Câmara.