Perdi pontos na CNH: como consultar a pontuação e evitar a suspensão

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Receber uma notificação de multa de trânsito pode gerar uma grande preocupação: a perda do direito de dirigir. Acompanhar a pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um processo simples, que pode ser feito online e ajuda a evitar surpresas desagradáveis, como a suspensão da licença. Manter esse controle é fundamental para todos os motoristas.

O acúmulo de pontos acontece a cada infração cometida, e a quantidade varia conforme a gravidade. Infrações leves somam 3 pontos, médias 4, graves 5 e gravíssimas 7 pontos. É importante lembrar que os pontos de cada multa são válidos por 12 meses a contar da data da infração. A consulta regular permite que o condutor saiba exatamente qual é sua situação e possa adotar uma postura mais cautelosa ao volante se estiver próximo do limite.

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Como consultar os pontos da CNH

Verificar o saldo de pontos é rápido e pode ser feito de duas maneiras principais. A primeira é pelo portal do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do seu estado. Basta acessar o site, procurar pela opção de “Consulta de Pontos” ou “Situação da CNH” e informar dados como CPF e o número de registro da carteira.

Outra forma prática é por meio do aplicativo “Carteira Digital de Trânsito” (CDT), disponível para Android e iOS. Após o login com a conta Gov.br, o motorista tem acesso não apenas à versão digital do documento, mas também a um extrato detalhado das infrações e da pontuação acumulada nos últimos 12 meses.

Qual o limite de pontos para não ter a CNH suspensa?

Desde a atualização do Código de Trânsito Brasileiro, o limite de pontos para suspensão da CNH varia de acordo com o tipo de infração cometida no período de um ano. A regra funciona da seguinte forma:

40 pontos: para o condutor que não cometeu nenhuma infração gravíssima.

30 pontos: para o condutor que cometeu uma infração gravíssima.

20 pontos: para o condutor que cometeu duas ou mais infrações gravíssimas.

Para motoristas que exercem atividade remunerada (EAR), o limite é sempre de 40 pontos, independentemente da natureza das infrações. Contudo, ao atingirem 30 pontos, é facultado a esses condutores realizar um curso de reciclagem preventivo, de caráter opcional, para zerar a contagem e evitar a suspensão.

Vale ressaltar que algumas infrações gravíssimas são autossuspensivas, ou seja, levam à suspensão imediata do direito de dirigir, independentemente da quantidade de pontos acumulados. Exemplos incluem dirigir sob efeito de álcool, disputar corrida ou ultrapassar em mais de 50% o limite de velocidade da via.

Caso o limite de pontos seja atingido, a suspensão do direito de dirigir pode variar de seis meses a um ano. Se o motorista for penalizado com uma nova suspensão no período de 12 meses após a primeira, a penalidade por reincidência pode aumentar para oito meses a dois anos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.