Medição inteligente amplia desafios no setor elétrico

A digitalização das redes de distribuição de energia ganhou novo impulso em 2026. A Portaria Normativa MME nº 126/2026 determinou que as concessionárias assegurem a implantação adicional de sistemas de medição inteligente correspondente a 2% ao ano das unidades consumidoras de suas áreas de concessão, durante 24 meses, contados desde 1º de março.

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Entre as funcionalidades mínimas estão leitura remota, alarmes antifraude, segurança cibernética, interoperabilidade, comunicação com infraestruturas AMI — Advanced Metering Infrastructure (Infraestrutura Avançada de Medição) — e gestão do consumo por meio de interface em aplicativo disponibilizado pela distribuidora. A norma também prevê tarifação por horário de uso e integração com o faturamento.

Com mais unidades gerando informações remotamente, cresce a infraestrutura necessária para transmitir, armazenar, processar, validar e utilizar esses dados. A transformação, portanto, vai além da substituição dos medidores.

Medidor inteligente representa uma das camadas do sistema

A segunda fase da Consulta Pública nº 1/2026 da ANEEL apresentou uma proposta que define quatro componentes integrados: medidor, comunicação, gestão de dados e interface com o consumidor. As informações coletadas precisam abastecer plataformas analíticas da medição, faturamento, aplicações operacionais e canais de relacionamento.

Em paralelo, o mercado livre será aberto à baixa tensão em duas etapas. Segundo o Ministério de Minas e Energia, consumidores industriais e comerciais poderão migrar em novembro de 2027. Em novembro de 2028, a possibilidade chegará aos demais, incluindo os residenciais. A distribuidora continuará responsável pela rede, mas a escolha do fornecedor reforça a importância de dados confiáveis e processos integrados.

O ecossistema reúne medidores de diferentes fabricantes, equipamentos de comunicação, sistemas existentes e novas plataformas. O desafio está em integrar esses elementos e manter a disponibilidade das informações com o aumento dos dispositivos conectados.

Digitalização amplia o volume de informações

Cada medidor pode gerar leituras, eventos e alarmes. Por isso, a infraestrutura precisa processar volumes crescentes de mensagens, integrar-se a outros sistemas e recuperar-se de indisponibilidades.

É nessa interseção que atua a CAS Tecnologia, na gestão e diagnóstico da infraestrutura AMI — Advanced Metering Infrastructure (Infraestrutura Avançada de Medição) — com telemetrias inteligentes no campo, plataformas e integrações entre sistemas e dispositivos, e digitalização em Redes Inteligentes — “Smart Grids”. A empresa está presente em 88% das maiores concessionárias de energia do Brasil, o equivalente a 29 das 33 distribuidoras com mais de 400 mil unidades consumidoras.

O Hemera gerencia dados de medição e os integra aos processos operacionais e comerciais. Integrado à plataforma, o Neuron usa Inteligência Artificial para analisar grandes volumes de informações, apoiar o diagnóstico da telemedição e antecipar indícios de falhas ou anomalias. A solução ajuda a direcionar inspeções e ações de manutenção e proteção da receita.

Conectividade amplia atenção à segurança cibernética

A Portaria nº 126/2026 exige mecanismos de segurança cibernética e interoperabilidade. A proteção acompanha o dado desde a unidade consumidora até os sistemas de gestão e faturamento, com controle de acesso, rastreabilidade e integridade das informações. Os ambientes da CAS Tecnologia passam por avaliações periódicas. Na mais recente, a companhia registrou score 92 e classificação A em segurança cibernética.

“O aumento dos medidores é a parte mais visível da digitalização, mas existe uma infraestrutura maior por trás de cada equipamento. Os dados precisam chegar com integridade aos sistemas operacionais e comerciais. Quando a operação alcança milhões de dispositivos e mensagens, integração, escalabilidade e segurança cibernética precisam ser tratadas em conjunto”, afirma Octavio Brasil, gerente de marketing da CAS Tecnologia.

Testes avaliam processamento em grande escala

Testes publicados pela Oracle simularam o processamento de 33,8 milhões de medidores: 576 milhões de mensagens por dia, ou 24 milhões por hora. Após uma indisponibilidade, o volume acumulado voltou ao normal em até 12 horas, enquanto novas mensagens eram tratadas.

Além da meta de curto prazo, a Portaria determinou que as distribuidoras apresentem à ANEEL, até 29 de fevereiro de 2028, análises de custo-benefício que considerem infraestrutura de comunicação e software, erros de leitura, perdas não técnicas, custos operacionais e ganhos de escala.

Experiência alcança outros ambientes conectados

Na Medição Individualizada, hardware, software e serviços permitem leituras remotas e o acompanhamento do consumo. As aplicações de IoT da CAS monitoram sensores e equipamentos em geradores, hospitais, redes de água e operações industriais.

O Hemera e outras soluções gerenciam mais de 4 milhões de pontos telemedidos. A CAS Tecnologia informa ter presença em 36 países e territórios. Por meio de parcerias globais, há mais de 7 mil gateways CAS em mais de 50 distribuidoras de água, com capacidade de gestão de mais de 35 milhões de medidores.

Formação profissional acompanha evolução tecnológica

A expansão digital também demanda profissionais preparados. A CAS Academy oferece treinamentos relacionados ao Hemera, integração de sistemas, hardwares inteligentes, dados de medição e plataformas analíticas.

Sobre a CAS Tecnologia

A CAS Tecnologia desenvolve equipamentos, softwares e serviços para coleta, comunicação e análise de dados de energia, água e gás. Atua em telemedição, redes inteligentes, IoT, ciência de dados e integração com sistemas corporativos e de faturamento.

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