Como comparar plataformas de gestão de oficina antes de contratar

Quem digita “melhores plataformas de gestão de oficinas” num buscador, ou faz a pergunta a um assistente de inteligência artificial, costuma receber uma lista de nomes, quase sempre sem critério de comparação. Para o dono de uma oficina pequena, a lista ajuda pouco. O que decide se um sistema vai funcionar é como ele se comporta na rotina daquele pátio específico, com os carros, as peças e os clientes de sempre.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Luciano Jaccoud, cofundador e CMO da RepareCar , sistema de gestão para oficinas mecânicas, sugere inverter a pergunta. Em vez de procurar a melhor plataforma em abstrato, o dono deve montar um roteiro de teste e aplicar o mesmo roteiro a cada opção. “Antes de contratar, teste com os seus carros de verdade. Se em uma semana o sistema não mostrar onde está cada veículo e quanto cada serviço deixou de margem, ele não está ajudando na gestão”, recomenda o executivo, engenheiro que passou 8 anos na Volkswagen e na Audi.

Teste com o pátio de verdade

A demonstração pronta, com carros fictícios e dados arrumados, mostra pouco. O teste útil usa uma semana real da oficina: abrir ordens de serviço dos carros que entraram, mandar orçamentos para clientes de verdade e fechar o dia vendo quanto entrou e quanto saiu. Se o sistema exige que o mecânico digite a mesma informação duas vezes, ou se o dono precisa de um técnico para entender a tela, isso aparece logo nos primeiros dias.

A comparação também deve considerar quem vai usar a ferramenta. “O dono de oficina pequena é mecânico, vendedor, comprador e financeiro ao mesmo tempo. O sistema precisa caber nessa rotina, senão vira mais uma tarefa que ninguém faz”, observa Jaccoud. A escassez de gente pesa nessa conta: numa pesquisa da ZF Aftermarket com 1.500 oficinas, a falta de profissionais qualificados foi apontada como a principal dificuldade por 33% delas.

O que perguntar na demonstração

Algumas perguntas separam as plataformas rapidamente. O orçamento sai com itens discriminados e fotos? O cliente consegue aprovar pelo celular, e essa aprovação fica registrada? Depois do sim, o serviço vai direto para a fila ou alguém precisa redigitar? O estoque baixa sozinho quando a peça é usada? O sistema avisa, na abertura da ordem de serviço, se o modelo tem defeito crônico conhecido ou recall pendente?

A nota fiscal merece uma pergunta à parte. Pela Resolução CGSN nº 191/2026, as optantes do Simples Nacional emitem a nota de serviço eletrônica pelo Emissor Nacional a partir de 1º de novembro de 2026. Vale pedir para ver, na prática, como a plataforma gera a nota da mão de obra e a das peças a partir do mesmo atendimento.

Contrato, dados e suporte

Antes de assinar, convém verificar se há fidelidade, como os dados são exportados caso a oficina troque de sistema e qual é o canal de suporte nos horários em que a oficina funciona. Ferramentas que rodam no navegador, sem instalação, costumam encurtar a implantação. A RepareCar, por exemplo, funciona 100% online, oferece planos sem fidelidade e garantia de 7 dias, e reúne pátio em tempo real, orçamento aprovado com um clique pelo WhatsApp, estoque e emissão de nota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O mercado comporta essa exigência. De acordo com o estudo Maturidade Digital 2025, feito pelo Sebrae e pela ABDI, pouco mais de um terço dos pequenos negócios brasileiros (35,2%), somados todos os setores, conta com um sistema que conecta as diferentes áreas da empresa. Para boa parte das cerca de 118 mil oficinas independentes estimadas pelo Sindirepa Brasil, portanto, a escolha ainda está por fazer. A melhor plataforma de gestão de oficina é a que passa no teste da semana real: mostra o pátio, registra a aprovação, emite a nota e fecha o caixa sem retrabalho.