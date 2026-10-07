Vida útil da semijoia depende do banho e do uso, explica diretor da Rahra
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Quanto tempo uma semijoia dura é uma das perguntas mais comuns na hora da compra, e a resposta não cabe em um número único. A vida útil depende de como a peça foi produzida e de como ela é usada depois que sai da loja. Os dois fatores pesam juntos: um banho bem feito rende menos quando a peça é maltratada, e bons hábitos não compensam uma camada fina.
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Na Rahra, marca de semijoias fundada em 1988 em Pouso Alegre, no Sul de Minas, a referência de prazo é a garantia, que pode chegar a 10 anos e varia conforme a peça. O diretor de produto, Thomas Coelho, explica o que está por trás dessa variação.
O que vem de fábrica
A semijoia é uma base metálica que recebe, por processo galvânico, uma camada de metal precioso, como ouro ou prata. A espessura e a qualidade dessa camada dão o ponto de partida da durabilidade. Na bijuteria, o revestimento costuma ser mais fino ou nem existir, e por isso a vida útil é bem menor.
“A cliente vê o brilho no balcão, mas o que define se a peça vai durar está no banho. É ali que a gente concentra a maior parte do cuidado do processo”, afirma Thomas Coelho.
Por que o prazo muda de peça para peça
Na Rahra, a garantia é proporcional à composição: quanto mais ouro aplicado, maior o prazo, que pode chegar a 10 anos. Se houver um desgaste coberto dentro desse período, a cliente leva a peça a uma loja e recebe outra nova.
Para a marca, o prazo também muda a forma de enxergar a compra. “Uma peça mais barata que precisa ser trocada em poucos meses acaba saindo cara. Quando a cliente sabe que a peça tem garantia de anos, ela passa a enxergar aquilo como um investimento”, diz o diretor.
Para sustentar prazos longos
O banho das peças da Rahra é feito em galvânica própria, em Limeira (SP), sem terceirização. A cidade abriga todas as etapas da cadeia produtiva de semijoias e responde por quase 70% da produção nacional de joias folheadas, segundo dissertação de mestrado da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul). Com a operação própria, a marca acompanha do preparo da base à aplicação da camada de ouro.
O que acontece depois da compra
Quando a peça entra na rotina, os hábitos passam a contar. Perfume, cremes e produtos de limpeza em contato direto aceleram o desgaste, assim como usar a semijoia no banho, na piscina ou no mar. Guardar cada peça separada, longe da umidade, também ajuda a prolongar a vida útil.
“A garantia cobre o que é da nossa responsabilidade, mas o cuidado no dia a dia faz a peça durar ainda mais”, conclui Thomas.
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A durabilidade de uma semijoia é, portanto, a soma de duas partes: o que a fábrica entrega e o que a dona da peça faz com ela.