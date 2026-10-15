Xsolla firma parceria com a GameJamPlus para apoiar estúdios emergentes durante o período de 2026-2027

A Xsolla, empresa global de comércio, anunciou hoje sua parceria com a GameJamPlus. A parceria tem início no Brasil com o evento Xsolla Connect São Paulo powered by GameJamPlus, um encontro exclusivo para o setor que ocorrerá em 16 de outubro no Hub Green Sampa, das 13h às 17h horário de Brasília. O evento reunirá estúdios emergentes e líderes da indústria de videogames para uma tarde dedicada ao lançamento de jogos, à expansão de estúdios e à exploração de oportunidades no ecossistema global de videogames.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261014287458/pt/

Graphic: Xsolla

A programação contará com dois painéis que abordarão as oportunidades e os desafios enfrentados pelos desenvolvedores atualmente. Os painéis "Do Lançamento à Escala: O que é preciso para criar um sucesso global mobile" e "O Ecossistema Brasileiro de Jogos Mobile e Oportunidades Locais" explorarão os requisitos para que estúdios avancem do desenvolvimento para um crescimento sustentável e analisarão as oportunidades no ecossistema de jogos mobile do Brasil, que se desenvolve rapidamente.

Como parte da parceria com a GameJamPlus no Brasil, a Xsolla patrocinará uma nova categoria chamada "Ready to Launch" (Pronto para Lançar), criada para ajudar desenvolvedores a levar seus jogos além da fase de protótipo em direção a uma experiência comercial ativa. Todos os jogos participantes desta categoria serão lançados com uma loja virtual criada por meio da ferramenta Xsolla Shop Builder e ficarão disponíveis online, proporcionando aos desenvolvedores emergentes uma experiência prática com o comércio direto ao jogador (D2C) enquanto desenvolvem e apresentam seus jogos.

"O objetivo das game jams é colocar ideias nas mãos dos jogadores, e a categoria 'Ready to Launch' vai além, oferecendo aos desenvolvedores as ferramentas necessárias para planejar o que acontece após a fase de protótipo", afirmou Alessandro Biollo Menjivar, Vice-Presidente de Área para a América Latina da Xsolla. “Existe uma comunidade incrível de desenvolvedores emergentes em todo o mundo e, por meio de nossa parceria com a GameJamPlus, estamos entusiasmados em ajudar os estúdios a dar mais um passo em direção ao lançamento e crescimento de seus videogames.”

O evento reunirá desenvolvedores, profissionais da indústria e líderes de videogames para uma tarde focada em conhecimento prático, novas conexões e oportunidades para a próxima geração de estúdios do Brasil.

Desenvolvedores, estúdios e líderes do setor interessados ??em participar podem solicitar uma vaga na página Luma do evento.

Para saber mais sobre a parceria da Xsolla com GameJamPlus, acesse: https://xsolla.pro/GameJamPlus

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa global de comércio que desenvolve e fornece tudo de que os desenvolvedores necessitam para lançar, expandir e monetizar videogames. Com sede em Los Angeles, na Califórnia, a Xsolla oferece suporte a estúdios de todos os portes, dos independentes aos AAA, por meio de soluções que incluem comércio direto com o consumidor, pagamentos inteligentes, propriedade intelectual voltada para o entretenimento e produtos para engajamento de jogadores. A Xsolla auxilia os desenvolvedores a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos em larga escala. Com confiança de mais de 70% dos 100 jogos de maior faturamento, a Xsolla atua como operadora de pagamentos em mais de 200 regiões e oferece acesso a mais de mil formas de pagamento locais em todo o mundo. Fundamentada em uma crença profunda no futuro dos jogos, a Xsolla está determinada a proporcionar oportunidades e possibilitar o crescimento de criadores em todas as partes do mundo.

Para obter mais informações, acesse xsolla.com.

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Sobre GameJamPlus

GameJamPlus é a maior maratona de desenvolvimento de jogos e aceleradora de negócios do mundo, operando em mais de 50 países e 5 continentes. Até o momento, a GameJamPlus reuniu mais de 15.000 participantes e fomentou a criação de mais de 2.000 jogos. Atualmente, a organização mantém fortes relações estratégicas com órgãos públicos brasileiros e com os principais players globais da indústria de jogos.

Para mais informações, acesse: https://www.gamejamplus.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato Mídia

Derrick Stembridge

Vice-Presidente de Relações Públicas Globais, Xsolla

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d.stembridge@xsolla.com