Chef mineira festeja 40 anos de carreira reinterpretando suas receitas

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Agnes Farkasvölgyi está em clima de festa na Casacor Minas. A chef, que faz história na gastronomia mineira, comemora 40 anos de carreira com sua décima participação na mostra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao seu lado, nomes como a consultora gastronômica Fernanda Brugger, parceira na concepção do restaurante e no desenvolvimento do menu; o artista plástico Shima, braço direito da chef e responsável por transformar ideias em realidade; a filha, Camilla Farkasvölgyi, que participa da execução do menu e revisita receitas criadas pela mãe ao longo da carreira, propondo atualizações e novas leituras para pratos que marcaram diferentes fases dessa trajetória.

A chef Sá Marina repete a parceria iniciada na edição anterior da mostra, assinando a confeitaria. Produtores e marcas como A Albertina Pães e a Polvilha também estão com Agnes.



REINTERPRETAÇÃO



O cardápio revisita pratos criados por ela desde os anos 1980 até os dias atuais. Agnes os reinterpreta com técnicas contemporâneas, preservando as histórias que cada um carrega.

De dar água na boca, o ovo mollet com aspargos, a releitura da Ásia de Cuba, o galeto à páprica com galuska, homenagem às origens húngaras da família, os raviolonis de milho com camarões e o robalo em crosta de coco e castanhas.



DEZ, NOVE, OITO...



A Banda Made in 80 e o Bloco Ziriguidum estão confirmados na programação do Réveillon do Pampulha Iate Clube. A festa da Virada começa às 21h do dia 31 de dezembro e vai até as 4h da manhã do primeiro dia do Ano Novo.

Tradicional queima de fogos e vista privilegiada para a Lagoa da Pampulha tornam a virada inesquecível, criando um cenário especial para acompanhar a chegada de 2027. A gastronomia será um dos destaques da noite, com open bar e open food. Ingressos no site do clube.

NO PODIUM



A mineira Julia Deodora levou Minas Gerais ao podium do 5º Festival de Música Pop Autoral É Pop BH, no palco do Cine Theatro Brasil. A cantora e compositora disputou o título com o sergipano Kaisan, o paulista Gabriel Fernandes e a baiana Luanda.

As composições de Julia transitam entre a canção popular brasileira e as experimentações contemporâneas, marcadas pela presença da palavra, da memória e do afeto. Ela levou para a final do É Pop BH a canção autoral “Animal racional”, que rendeu o prêmio em dinheiro no valor de R$ 5 mil, além de uma consultoria artística.



“CAÇADOR DE MIM”



Luiz Carlos Sá marcou para 11 de outubro, domingo, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, a apresentação de seu novo show e noite de autógrafos do livro “Eu, caçador de mim”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No palco, o cantor apresenta os grandes sucessos que marcaram sua carreira ao lado de Guarabyra e Zé Rodrix, além de novas canções escritas em parceria com nomes como Almir Sater, Ivan Lins, Chico César, Zeca Baleiro, entre outros.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.