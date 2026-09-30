Dramaturgo mineiro comemora 90 anos revisitando alguns de seus sucessos

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Nome dos mais importantes do teatro mineiro, Rogério Falabella comemora seus 90 anos com o projeto O Teatro de Rogério Falabella. A programação será dividida entre leituras dramatizadas de obras do dramaturgo.

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“Depois daquele baile”, dirigida por Cynthia Paulino e com interpretação de Debora Falabella, Luiz Arthur e Rodolfo Vaz, no Cine Theatro Brasil, dia 12 de outubro, às 19h. O filme baseado na peça e dirigido por Roberto Bomtempo será exibido no dia 13 de outubro, às 15h e às 19h, no Cine Brasil.

“Ratos no telhado”, com direção de Jair Raso e participação de Cynthia Falabella e Raul Starling, e “A esquina dos aflitos”, também com direção de Jair Raso e com leitura de Patrícia Reis, Flávia Fernandes, Henrique Carsalade, Jair Raso, Marcelo do Vale e Fernando Gomes, será nos dias 14 e 15/10, no Teatro Feluma.

A agenda segue até 16 de outubro, com a peça “Perigo, mineiros em férias”, com direção de Ilvio Amaral e Maurício Canguçu e participação de Carolina Cândido, Clarice Carvalho, Isadora Reis, Diorcélio Antônio, Leandro Bolina e Olavino Marçal.

LUZ, CÂMERA, AÇÃO



A 20ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte encerrou sua edição de 2026 com mais de 18 mil pessoas tendo acompanhado a programação, realizada de 22 a 27 de setembro. Foram 102 filmes de 13 países, 350 convidados e programação gratuita em oito espaços da capital mineira.

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Entre os destaques da programação, as presenças de atrizes e diretoras, como Gloria Pires, que apresentou “Sexa”, seu primeiro longa como diretora, na Mostra Praça, na Praça da Liberdade; Debora Falabella, que participou da sessão de “Pele de rinoceronte”, no qual atuou; Bruna Linzmeyer, no elenco de “Virtuosas”, que veio para a pré-estreia, ambos exibidos no Cine Belas Artes; e Leandra Leal, que lançou o longa documental “Nada a fazer”, dirigido por ela.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.