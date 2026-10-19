Estúdios da Warner Bros. na Inglaterra ampliam faturamento em 2025

Em 2000, a Warner Bros. alugou o espaço por dez anos para produzir os oito filmes da franquia “Harry Potter”. A empresa comprou o estúdio em 2010 e investiu mais de 100 milhões de libras em sua estrutura, e se tornou a primeira grande produtora de Hollywood a possuir um estúdio próprio fora dos Estados Unidos. Após a reforma, o complexo foi reinaugurado em 2012, mesmo ano em que abriu ao público o tour dedicado à saga. Foto: Wikimedia Commons / Karen Roe