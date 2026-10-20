Agrolend une IA e gestão humana no agronegócio

As incertezas climáticas, a oscilação no preço das commodities e os juros ainda elevados colocaram o risco de crédito e a gestão de dívidas no centro da agenda do setor produtivo. Nesse cenário, a Agrolend, instituição financeira especializada no agronegócio, combina inteligência artificial na análise de risco com diálogo direto na estruturação de operações. A empresa se afasta, assim, das réguas frias e automáticas da cobrança bancária tradicional.

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O contexto explica a urgência. Segundo a Serasa Experian, a inadimplência entre produtores rurais chegou a 8,8% no primeiro trimestre de 2026, o maior patamar da série histórica. No crédito rural bancário, dados do Banco Central apontam índice recorde de 7,4% em fevereiro. Nas operações a taxas de mercado livre, o número chega a 13,8%. Ao mesmo tempo, o Plano Safra 2025/26 disponibilizou R$ 516,2 bilhões, frente a uma necessidade estimada de cerca de R$ 570 bilhões. Os grandes bancos, mais seletivos depois das perdas dos últimos anos, não têm preenchido essa lacuna.

Análise individual, em escala

A Agrolend atua junto às maiores indústrias de insumos, cooperativas e tradings do país, com compra de recebíveis e crédito estruturado sob medida. Nessas operações, a empresa pulveriza o risco: em seu motor de crédito proprietário, algoritmos avaliam de forma individualizada e rápida o perfil de crédito de cada sacado por nossos clientes. Assim, uma grande operação corporativa passa a ser lida sacado a sacado, e não apenas como um risco único.

A mesma tecnologia sustenta a eficiência da companhia. Com IA e automação presentes em praticamente todas as frentes operacionais, a Agrolend cresce sua carteira sem aumentar o quadro de funcionários de forma relevante. Com isso, consegue oferecer condições competitivas e atendimento customizado e mais humanizado ao mesmo tempo.

Quando o pagamento atrasa

Quando um sacado enfrenta dificuldades no prazo, a equipe da Agrolend atua de forma consultiva, em conjunto com seus clientes. O primeiro passo é entender a causa, seja ela caixa, clima ou preço. Em seguida, a empresa reestrutura prazos de acordo com o calendário da safra e reforça as garantias adequadas quando necessário.

"Entendemos todas as peculiaridades do agro, e é exatamente por isso que nossa relação não termina na liberação do crédito; ela se aprofunda nos momentos mais desafiadores. Quando há dificuldade de pagamento, primeiro entendemos a causa: desde descasamento de fluxo de caixa, impacto climático ou preço. E assim ajustamos garantias e prazos à safra", diz Carlos Fagundes, cofundador e CSO da Agrolend.

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Mais do que oferecer crédito, a Agrolend busca estruturar soluções financeiras alinhadas aos ciclos, necessidades e desafios de cada elo da cadeia do agronegócio. Para saber mais sobre Agrolend, acompanhe a empresa pelas redes sociais no https://www.instagram.com/agrolend_brasil/ e linkedin.com/company/agrolend.