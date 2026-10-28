Instituto Togni une clínica médica, spa e academia do futuro

O Instituto Togni, idealizado pelo Dr. Ivan Togni reúne clínica médica, spa, academia e sala de recovery em uma mesma estrutura para organizar o acompanhamento de pacientes no interior paulista a partir do conceito de cuidado 360°. Em São José do Rio Preto, o instituto conecta especialistas com frentes próprias de atendimento em emagrecimento, nutrologia, nutrição, dermatologia, tricologia, ginecologia, medicina da dor, wellness e recovery, de modo que as condutas sobre cada paciente sejam compartilhadas entre as áreas.

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A proposta dialoga com a diretriz da Organização Mundial da Saúde (OMS), que orienta os serviços a colocar a pessoa, e não a doença, no centro do cuidado, com continuidade entre prevenção, tratamento e acompanhamento. O movimento acompanha ainda a expansão do consumo ligado ao bem-estar: a consultoria McKinsey estima em US$ 1,8 trilhão o mercado global de wellness, e pesquisa da mesma empresa com mais de 5 mil consumidores na China, no Reino Unido e nos Estados Unidos indica que mais de 60% consideram o envelhecimento saudável muito ou extremamente importante.

Com formação em Nutrologia, Medicina Esportiva, Endocrinologia, Medicina Funcional Integrativa e Medicina Regenerativa, Dr. Ivan Togni relata que a ideia do instituto surgiu da observação da rotina de consultório. “Depois de mais de 20 mil pacientes atendidos, eu percebi um padrão que me incomodava. A pessoa chegava cansada, inchada, sem conseguir emagrecer, com o sono ruim e o cabelo caindo. Saía do consultório com uma receita e um pedido de exame”, conta o fundador.

Segundo ele, o paciente seguia depois para dermatologista, ginecologista e academia em pontos diferentes da cidade, sem que nenhum desses atendimentos tivesse visão do conjunto. “Cada um cuidava de um pedaço, e ninguém olhava a pessoa inteira. Minha formação de pós-graduação em endocrinologia e nutrologia me ensinou que o corpo não funciona em partes separadas. Hormônio mexe no sono, sono mexe no peso, peso mexe na autoestima”, explica.

Como as especialidades se conectam

No dia a dia, o atendimento pode começar por qualquer uma das frentes. “Não existe porta errada no instituto. O paciente pode começar comigo e, a partir da avaliação, a gente indica as outras áreas que fazem sentido para ele”, afirma o especialista. De acordo com o médico, o percurso inverso também ocorre: uma paciente que procura a dermatologia por queda de cabelo pode ter deficiência de ferro ou oscilação hormonal e, nesse caso, é encaminhada para investigar a causa, e não apenas tratar o fio.

Um caso frequente, descreve o fundador, é o da mulher de 35 anos que relata dormir mal, ter ganhado barriga e perdido a disposição. Ela passa por avaliação médica e bioimpedância, segue para a ginecologia para avaliar a fase hormonal, para a nutrição para ajustar a alimentação e para a academia com um treino adequado ao momento. Medicina da dor e dermatologia entram quando há indicação. “Ela não precisa contar a mesma história cinco vezes. A gente já conhece a história dela”, resume o Dr. Ivan Togni.

Estrutura reúne treino e recuperação

A clínica em São José do Rio Preto foi concebida com mais de mil metros quadrados para abrigar consultórios, spa, academia e sala de recovery sob o mesmo teto. O protocolo de recuperação inclui sauna infravermelha com banheira de gelo, bota pneumática, capacete de fotobiomodulação, esteira e bicicleta a vácuo e eletroestimulação, integrados ao treino e ao acompanhamento médico.

O Dr. Ivan Togni associa a estrutura à agenda da Década do Envelhecimento, período de 2021 a 2030, declarado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 14 de dezembro de 2020. “Prevenção é encontrar o problema antes que ele vire doença. Atividade física, principalmente o treino de força, é o que protege músculo, osso e metabolismo com o passar dos anos. E a recuperação é a parte que quase todo mundo esquece: o corpo melhora quando descansa”, observa.

Demanda regional e cuidados na escolha

A decisão de levar o modelo ao interior partiu da dificuldade de manter a continuidade do tratamento à distância. “Por muito tempo, quem morava no interior e queria esse tipo de cuidado tinha que pegar a estrada para São Paulo. Isso cansa, custa caro e quebra a continuidade, porque ninguém consegue ir à capital toda semana para treinar, fazer recovery ou passar no retorno”, enfatiza o médico.

Ele também percebe mudança no motivo das consultas. “Hoje chega muita gente dizendo: ‘Eu não estou doente, mas eu não estou bem’. Querem dormir melhor, ter energia, envelhecer com disposição. Os homens também passaram a se cuidar mais”, relata. Para quem busca esse tipo de acompanhamento, o Dr. Ivan Togni recomenda verificar o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e a formação dos profissionais, além de confirmar se a equipe troca informações entre si e se há seguimento após o tratamento. “Desconfie de quem promete resultado rápido sem antes te examinar. Um bom acompanhamento começa com avaliação e exame, não com um pacote pronto”, alerta.

Para o fundador, “cuidado 360° é olhar para a pessoa, e não só para a queixa”. Segundo ele, a lógica consiste em tratar o que incomoda, investigar o que causou e manter o resultado ao longo do tempo, com consultas de manutenção, treino e recovery. “É um cuidado que tem começo, mas não tem um fim marcado, porque saúde não é um evento, é um acompanhamento”, conclui.

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