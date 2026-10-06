IFF identifica insights sobre as fases da vida que moldam o futuro do setor de laticínios

IFF (NYSE: IFF) — líder global em aromas, fragrâncias e saúde e biociências — publicou seu mais recente material: Dear Dairy: The Life Stages Guide. O Guia das Fases da Vida). Este guia estratégico revela como os fabricantes podem desbloquear novas oportunidades ao alinhar a inovação em laticínios às necessidades em constante evolução dos consumidores ao longo da vida.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261005435210/pt/

"Os laticínios são uma das poucas categorias que evoluem junto com os consumidores ao longo de suas vidas", disse Rogerio de Almeida Prado, vice-presidente global de Laticínios e BBC (Panificação, Barras e Confeitaria) da divisão IFF Taste. "Com o tempo, as expectativas mudam. O que gera confiança na infância pode precisar dar suporte à identidade, à conveniência ou à vitalidade em fases posteriores da vida. A próxima onda de inovação em laticínios não será definida por uma única tendência, ingrediente ou alegação, mas pela compreensão do que os consumidores precisam em diferentes momentos de suas vidas — e por quê."

Com base em insights do Panoptic™ — a capacidade proprietária da IFF de análise de tendências e prospecção de futuro — o guia explora como as prioridades, os estilos de vida e os comportamentos de compra dos consumidores moldam as escolhas de laticínios, desde a infância até o envelhecimento saudável. O guia identifica quatro fases principais da vida, cada uma definida por expectativas distintas dos consumidores e oportunidades de inovação:

O Sabor da Nutrição

As crianças se conectam aos laticínios por meio do sabor, da textura e do prazer, enquanto os responsáveis ??priorizam uma nutrição equilibrada. O sucesso reside em oferecer tanto apelo sensorial quanto confiança nutricional — como produtos que oferecem redução de açúcar sem comprometer a textura cremosa ou o excelente sabor.





As crianças se conectam aos laticínios por meio do sabor, da textura e do prazer, enquanto os responsáveis ??priorizam uma nutrição equilibrada. O sucesso reside em oferecer tanto apelo sensorial quanto confiança nutricional — como produtos que oferecem redução de açúcar sem comprometer a textura cremosa ou o excelente sabor. O Sabor do Crescimento

Durante a adolescência e o início da vida adulta, os laticínios deixam de ser algo oferecido a terceiros para se tornarem uma escolha pessoal. Os produtos passam a refletir identidade, estilo de vida e valores. Proteína, energia, saúde intestinal e benefícios voltados para o bem-estar podem atrair a atenção, mas a relevância duradoura depende de oferecer esses atributos em produtos que pareçam autênticos, aspiracionais e que realmente valham a pena escolher.





Durante a adolescência e o início da vida adulta, os laticínios deixam de ser algo oferecido a terceiros para se tornarem uma escolha pessoal. Os produtos passam a refletir identidade, estilo de vida e valores. Proteína, energia, saúde intestinal e benefícios voltados para o bem-estar podem atrair a atenção, mas a relevância duradoura depende de oferecer esses atributos em produtos que pareçam autênticos, aspiracionais e que realmente valham a pena escolher. O Sabor do Equilíbrio

À medida que as responsabilidades aumentam, os consumidores buscam produtos que facilitem escolhas saudáveis ??e se integrem perfeitamente às suas rotinas diárias. Produtos lácteos de sucesso combinam benefícios funcionais, conveniência e experiências sensoriais agradáveis.





À medida que as responsabilidades aumentam, os consumidores buscam produtos que facilitem escolhas saudáveis ??e se integrem perfeitamente às suas rotinas diárias. Produtos lácteos de sucesso combinam benefícios funcionais, conveniência e experiências sensoriais agradáveis. O Sabor do Conforto

À medida que o envelhecimento saudável se torna uma prioridade crescente, os laticínios permanecem como uma importante fonte de nutrição, ao mesmo tempo em que apoiam a vitalidade, a mobilidade e a qualidade de vida. Existem oportunidades para oferecer esses benefícios por meio de produtos agradáveis ??que proporcionam uma sensação de bem-estar e empoderamento, em vez de uma abordagem clínica.

Por meio de seus insights sobre o consumidor, expertise em sabor, liderança em biociências e capacidades de inovação de ponta a ponta, a IFF ajuda os fabricantes a transformar as necessidades em constante mudança dos consumidores em produtos lácteos que encantam o público e impulsionam o crescimento. A empresa combina pontos fortes em criação de sabores, culturas lácteas, probióticos, tecnologias de fermentação e expertise em formulação para ajudar os fabricantes a oferecer produtos lácteos diferenciados para todas as fases da vida.

O guia também destaca inovações conceituais que demonstram como as soluções da IFF podem ajudar os fabricantes a atender às necessidades de cada fase da vida:

Yogipop, fase O Sabor da Nutrição : Um iogurte cremoso (para consumir com colher) que utiliza as soluções FLAVORFIT ™ da IFF para manter um delicioso sabor de morango e textura cremosa em produtos com teor reduzido de açúcar, proporcionando uma experiência agradável que atrai as crianças.

: Um iogurte cremoso (para consumir com colher) que utiliza as soluções FLAVORFIT da IFF para manter um delicioso sabor de morango e textura cremosa em produtos com teor reduzido de açúcar, proporcionando uma experiência agradável que atrai as crianças. Sunrise Protein, fase O Sabor do Crescimento : Uma bebida refrescante e rica em proteínas que utiliza as plataformas RE-IMAGINE e RE-MASTER da IFF para superar o amargor e melhorar a experiência de consumo.

: Uma bebida refrescante e rica em proteínas que utiliza as plataformas RE-IMAGINE e RE-MASTER da IFF para superar o amargor e melhorar a experiência de consumo. Strawbana, fase O Sabor do Equilíbrio : Um sachê de smoothie em pó que utiliza o IFF TASTE DESIGN ™ para criar uma experiência de bebida prática e rica em proteínas.

: Um sachê de smoothie em pó que utiliza o IFF TASTE DESIGN para criar uma experiência de bebida prática e rica em proteínas. High-protein Vanilla Shake, fase O Sabor do Conforto: Um shake pronto para beber que oferece alto teor de proteína e um sabor indulgente de baunilha, graças aos aromas naturais de baunilha da IFF e outras soluções do IFF TASTE DESIGN™.

Baixe o guia Dear Dairy: The Life Stages Guideaqui.

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