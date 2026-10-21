Uso de astrologia nas eleições brasileiras de 2026 chama atenção no exterior

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O interesse de eleitores e publicações estrangeiras pelo cenário político do Brasil ganhou um contorno inusitado com a inserção de mapas astrais no acompanhamento da corrida presidencial para as eleições de outubro de 2026. Observadores e veículos de imprensa de outros países voltaram a atenção para a forma como interpretações do zodíaco sobre os concorrentes ao Planalto, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e o candidato Flávio Bolsonaro (PL), orientam previsões sobre o desfecho das urnas em um cenário polarizado.

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Por que a astrologia ganhou espaço nas eleições brasileiras

A astrologia ganhou espaço no debate eleitoral brasileiro ao oferecer leituras simbólicas sobre o desempenho dos candidatos nas urnas. Projeções baseadas no mapa astral dos concorrentes buscam antecipar cenários de disputa acirrada e o comportamento do eleitorado durante a votação.

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A repercussão fora do país destaca como elementos místicos passaram a conviver com dados técnicos de institutos de pesquisa e levantamentos de intenção de voto. Relatos internacionais apontam que a busca por respostas celestes reflete momentos de forte polarização política, nos quais margens estreitas de diferença ampliam a ansiedade de apoiadores e analistas.

Comentaristas e publicações estrangeiras observaram que a leitura astrológica no Brasil transcendeu o entretenimento individual e alcançou debates sobre governabilidade, alianças partidárias e até a disposição física dos concorrentes ao longo da campanha. O cruzamento das datas de nascimento dos postulantes ao Planalto com o trânsito planetário previsto para o período de votação gerou discussões detalhadas sobre quem teria aspectos celestes mais favoráveis.

Como o misticismo político se manifesta em outros países

A atenção internacional não decorre apenas da curiosidade com o cenário brasileiro, mas também pelo reconhecimento de práticas semelhantes registradas na história de outras democracias. O recurso a práticas esotéricas para tentar antever ou guiar decisões de poder já ocorreu em diversas nações:

Na Índia, políticos frequentemente consultam astrólogos tradicionais antes de oficializar o registro de candidaturas ou definir o horário exato de cerimônias de posse.

Nos Estados Unidos, a imprensa revelou na década de 1980 que a agenda oficial da Casa Branca durante o governo Ronald Reagan sofria alterações com base em orientações de astrólogos.

Na França, o ex-presidente François Mitterrand realizava consultas regulares com astrólogos sobre crises diplomáticas e momentos decisivos de seus mandatos presidenciais.

No Reino Unido, jornais populares costumam publicar análises astrais de líderes partidários nas semanas que antecedem as eleições gerais para o Parlamento.

Os fatores que atraem a atenção da imprensa internacional

A abordagem no exterior sobre o pleito brasileiro combina a curiosidade cultural com a relevância geopolítica do país. Analistas e correspondentes apontam três fatores principais para a circulação dessas previsões:

O engajamento massivo do público nas plataformas digitais, onde mapas astrais de figuras públicas geram debates rápidos e compartilhamentos constantes. A presença histórica de sincretismos e crenças populares que tornam a população receptiva a explicações simbólicas para os rumos da política. O equilíbrio acirrado indicado pelo ambiente eleitoral, que leva parte dos votantes a procurar sinais de desempate em fatores imponderáveis. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Enquanto as projeções astrológicas continuam a alimentar conversas informais e publicações no ambiente digital, analistas ressaltam que a definição do pleito de 2026 depende estritamente das estratégias eleitorais, dos rumos da economia e da decisão soberana do eleitor nas urnas.