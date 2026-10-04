Tiroteio deixa três feridos durante a noite em BH
Homem foi atingido por três tiros no abdômen e passou por cirurgia; duas mulheres também foram baleadas
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Três pessoas ficaram feridas após um suposto tiroteio na noite desse sábado (3/10), no Bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Entre as vítimas estão um homem de 28 anos e duas mulheres, de 28 e 32 anos.
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Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi atingido por três disparos no abdômen e precisou passar por cirurgia. Todos foram socorridos e levados ao Hospital Odilon Behrens. Até o momento, ninguém foi preso e a autoria do crime não foi identificada.
Conforme o boletim de ocorrência, militares foram ao hospital depois de receberem informações sobre o tiroteio. Uma das mulheres contou aos policiais que estava em um carro com o homem e a outra mulher. Segundo ela, o homem saiu do veículo e disse que voltaria em seguida.
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Diante da demora, uma das mulheres teria reclamado. Na sequência, ela relatou ter ouvido disparos, sem conseguir informar quantos. Ao sair do carro, teria encontrado o homem e a outra mulher feridos.
A mulher de 28 anos foi atingida no joelho e recebeu atendimento médico. Conforme o registro policial, ela apresentou aos militares uma versão diferente sobre o ocorrido. A vítima afirmou que caminhava pela via quando passou pelo homem e viu um carro vermelho. Na sequência, teria ocorrido o disparo que a atingiu.
Outra vítima também foi levada ao hospital
A segunda mulher, de 32 anos, também foi encaminhada para atendimento médico. Conforme o boletim, ela relatou aos policiais que passava pelo local quando foi atingida. Ela recebeu atendimento e foi liberada depois.
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As diferentes versões apresentadas pelas vítimas não permitiram, até o momento, esclarecer a dinâmica do crime. A PM informou que não havia autoria definida.