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TIROTEIO

Tiroteio deixa três feridos durante a noite em BH

Homem foi atingido por três tiros no abdômen e passou por cirurgia; duas mulheres também foram baleadas

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/10/2026 15:45 - atualizado em 04/10/2026 15:46

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Vítima foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, onde passou por cirurgia
Vítimas foram encaminhadas ao Hospital Odilon Behrens crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press - 17/06/2024

Três pessoas ficaram feridas após um suposto tiroteio na noite desse sábado (3/10), no Bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Entre as vítimas estão um homem de 28 anos e duas mulheres, de 28 e 32 anos.

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Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi atingido por três disparos no abdômen e precisou passar por cirurgia. Todos foram socorridos e levados ao Hospital Odilon Behrens. Até o momento, ninguém foi preso e a autoria do crime não foi identificada.

Conforme o boletim de ocorrência, militares foram ao hospital depois de receberem informações sobre o tiroteio. Uma das mulheres contou aos policiais que estava em um carro com o homem e a outra mulher. Segundo ela, o homem saiu do veículo e disse que voltaria em seguida.

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Diante da demora, uma das mulheres teria reclamado. Na sequência, ela relatou ter ouvido disparos, sem conseguir informar quantos. Ao sair do carro, teria encontrado o homem e a outra mulher feridos.

A mulher de 28 anos foi atingida no joelho e recebeu atendimento médico. Conforme o registro policial, ela apresentou aos militares uma versão diferente sobre o ocorrido. A vítima afirmou que caminhava pela via quando passou pelo homem e viu um carro vermelho. Na sequência, teria ocorrido o disparo que a atingiu.

Outra vítima também foi levada ao hospital

A segunda mulher, de 32 anos, também foi encaminhada para atendimento médico. Conforme o boletim, ela relatou aos policiais que passava pelo local quando foi atingida. Ela recebeu atendimento e foi liberada depois.

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As diferentes versões apresentadas pelas vítimas não permitiram, até o momento, esclarecer a dinâmica do crime. A PM informou que não havia autoria definida.

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