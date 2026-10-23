Técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany passa mal em treino e é internado (Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, enfrenta afastamento por tempo indeterminado devido a uma infecção viral)

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, foi hospitalizado às pressas nessa sexta-feira (23/10) após sofrer um colapso durante uma atividade no centro de treinamento da Säbener Straße. O comandante da equipe principal assistia ao treino da equipe B (FC Bayern Amateure) quando passou mal e desmaiou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O clube alemão emitiu uma nota oficial confirmando a internação do treinador de 40 anos e garantindo respaldo total ao profissional.

“A saúde de Vincent Kompany tem a mais alta prioridade para nós. No FC Bayern, faremos tudo o que for possível para que ele se recupere rapidamente. Vinnie receberá toda a assistência médica e apoio necessários, bem como todo o tempo de que precisar. Sua equipe de treinadores, em quem confiamos plenamente, assumirá suas tarefas”, declarou o diretor de futebol Max Eberl.

Imprensa alemã detalha resgate e infecção viral

Segundo apurado pelo jornal alemão Bild, a emergência mobilizou até o pouso de um helicóptero médico nas instalações do CT do Bayern. Kompany recebeu os primeiros socorros no local e acabou transportado de ambulância para um hospital em Munique, onde realiza exames aprofundados.

A imprensa local revelou que o problema de saúde do treinador belga se arrastava há cerca de uma semana por causa de uma infecção viral severa. O desgaste já havia ficado evidente no último sábado (17/10), na vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig pela Bundesliga, quando Kompany precisou se deitar em um sofá do vestiário no intervalo e ao término do jogo devido ao mal-estar.

O quadro infeccioso piorou significativamente ao longo dos dias, fazendo com que o ex-zagueiro apresentasse até dificuldades para subir escadas no centro de treinamento. A debilidade física já o tinha afastado do comando direto dos treinos preparatórios para o confronto contra o Arsenal, pela Liga dos Campeões, no meio de semana.

Com o afastamento por tempo indeterminado para a recuperação do treinador, seus auxiliares diretos assumirão os treinos e a beira do gramado nos próximos compromissos da equipe bávara.

A trajetória de Vincent Kompany como jogador e treinador

Vincent Kompany chegou ao Bayern de Munique em meados de 2024. Antes de desembarcar na Baviera, o profissional dirigiu o Burnley, da Inglaterra, onde conquistou o título da Championship (Segunda Divisão) em 2023 com uma campanha histórica de 101 pontos.

Sua carreira à beira do gramado começou em 2019 no Anderlecht, da Bélgica, inicialmente como jogador-treinador, antes de se dedicar exclusivamente ao cargo técnico a partir de 2020.

Dentro de campo, Kompany brilhou como um dos zagueiros mais dominantes de sua geração, tornando-se ídolo e capitão do Manchester City. Entre 2008 e 2019, disputou 360 partidas pelo clube inglês e conquistou quatro títulos da Premier League, duas Copas da Inglaterra e quatro Copas da Liga Inglesa.

Pela Seleção Belga, o defensor atuou em duas Copas do Mundo e ostentou a faixa de capitão na campanha histórica do terceiro lugar no Mundial da Rússia, em 2018.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany passa mal em treino e é internado foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque