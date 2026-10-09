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Xenofobia

Juiz pernambucano denuncia preconceito por sotaque em restaurante no RS

Francisco Tojal afirma ter sido hostilizado por sua origem nordestina durante passagem pela capital gaúcha e diz que tornou o episódio público para alertar sobre a xenofobia

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Alicia Bernardes - Correio Braziliense
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Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
09/10/2026 18:20

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Juiz Francisco Tojal, do TJPE, relatou ter sido vítima de xenofobia em um restaurante de Porto Alegre (RS)
Juiz Francisco Tojal, do TJPE, relatou ter sido vítima de xenofobia em um restaurante de Porto Alegre (RS) crédito: Amepe/ Divulgação

O juiz Francisco Tojal, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), relatou ter sido vítima de xenofobia em um restaurante de Porto Alegre (RS). O magistrado, que está na capital gaúcha para participar como palestrante de um evento, afirma que foi hostilizado por causa do sotaque nordestino. Segundo o relato divulgado nas redes sociais, ele também foi alvo de tentativas de associação a posições políticas. Tojal disse que estava vestido inteiramente de preto e que pretendia apenas fazer uma refeição e descansar.

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Em pronunciamento público, o juiz afirmou que ficou paralisado diante da situação e sentiu medo de que a hostilidade evoluísse para agressões mais graves. Ele ressaltou que, em razão das atribuições do cargo, não pode declarar em quem vota. Segundo o magistrado, sua atuação é pautada pela aplicação da lei e pela defesa da humanidade e da dignidade das pessoas, independentemente de suas origens ou convicções.



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Tojal também mencionou causas que considera importantes em sua trajetória, como o enfrentamento à violência contra meninas e mulheres, a proteção da população LGBTQIAPN+, a igualdade de oportunidades para pessoas negras e a preservação dos biomas brasileiros. Ao relatar o episódio, o magistrado destacou que diferenças regionais e divergências políticas não devem servir de justificativa para manifestações de intolerância ou discriminação.



Apesar do ocorrido, o juiz fez questão de separar a experiência individual da imagem da população do Rio Grande do Sul. Ele descreveu os gaúchos como acolhedores e parceiros de causas humanitárias. Tojal também agradeceu as manifestações de solidariedade recebidas de amigos e instituições locais, entre elas a Presidência, a Vice-Presidência e a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), além da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris).



De acordo com o magistrado, o apoio recebido contribuiu para que as providências legais relacionadas ao caso fossem tomadas. Ele afirmou que decidiu tornar a situação pública não apenas para relatar o que aconteceu, mas também para cumprir um dever ético e chamar a atenção para o preconceito regional. O objetivo, segundo Tojal, é evitar que outras pessoas sejam submetidas a situações semelhantes por causa do sotaque ou do local de origem.

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Ao abordar a gravidade do episódio, o juiz defendeu que o respeito à dignidade humana seja tratado como princípio inegociável. A xenofobia, caracterizada pela aversão, hostilidade ou discriminação contra pessoas em razão de sua origem nacional ou regional, pode configurar crime no Brasil, a depender da conduta praticada. No pronunciamento, Tojal reforçou a importância de combater a intolerância e de garantir que diferenças culturais e regionais não sejam motivo de constrangimento ou violência.




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