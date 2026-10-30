Aposentado poupa cerca de R$ 27 mil por mês e alcança independência financeira aos 41 anos, mas sua estratégia vai além de apenas gastar menos do que ganha

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A maioria dos profissionais aguarda até os 60 anos para interromper as atividades profissionais. O norte-americano Alex Trias conseguiu se aposentar aos 41 anos, antecipando o processo em duas décadas após construir um patrimônio sólido no setor jurídico.

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Trias atuava como advogado e recebia um salário mensal muito confortável em um escritório renomado. O cenário mudou com a crise financeira de 2008, momento em que demissões atingiram diversos setores da economia e a firma onde ele atuava faliu.

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Em depoimento publicado no site da "CNBC", ele relatou o impacto do encerramento da empresa: "O escritório para o qual eu trabalhava faliu e, com ele, meus referenciais. Eu não conseguia mais me imaginar fazendo outra coisa além do direito."

Em 2011, ele decidiu parar de trabalhar e preferiu encarar o desconhecido: "A maioria das pessoas pensa que a aposentadoria antecipada consiste em não trabalhar mais. Na realidade, trata-se de se redefinir sem um plano preestabelecido. Isso exigiu uma mudança de mentalidade: tive que me tornar um explorador."

Mudança para Portugal e gestão financeira

Após a decisão, Trias se mudou com a família para Portugal, deixando a cidade de Washington. A estimativa inicial era utilizar o dinheiro guardado para pagar o custo de vida, mas o patrimônio continuou crescendo.

A família calcula uma economia mensal em torno de 5 mil dólares, quantia correspondente a cerca de 27 mil reais, apenas por residir no exterior. O orçamento não depende mais de remuneração profissional, pois os ganhos vêm das aplicações financeiras.

O ex-advogado detalhou a base do método aplicado: "Nossa estratégia consiste em viver abaixo de nossos meios e reinvestir a diferença". Ele explicou que a família aplica o mesmo planejamento financeiro do passado, deixando os juros compostos renderem com a renda gerada pelos investimentos.

Rotina e prioridades na nova fase

Lidar com muito tempo livre pode causar desestabilização após anos de agenda cheia. Diante disso, Trias buscou novos objetivos: "Encontrar um sentido para a aposentadoria é tão importante quanto encontrá-lo na carreira."

No novo país, ele aprendeu um novo idioma e passou a conhecer o território. Ao lado da esposa, também dedicou atenção à educação da filha e às atividades escolares. Com uma rotina mais livre, o casal organizou o dia a dia a partir de seis prioridades: