Por Alexia Diniz

Imagine que você está tranquilo, vendo TV, quando aparece no jornal uma notícia bombástica: “Startup americana cria pílula que promete acrescentar 10 anos à vida humana.” Você dá uma risada, pensa “tomara que chegue no Brasil antes de 2050” e segue o dia. Mas, horas depois, a verdadeira reflexão bate:

Se me dessem 10 anos a mais de vida hoje… eu teria dinheiro para viver esses 10 anos? A parte mais irônica? Muita gente não está preparada nem para os próximos dez que já estão garantidos. E é aí que a conversa fica séria.



Você está pronto para os próximos 10 anos?

Respira fundo antes de responder. Os próximos 10 anos vão chegar do mesmo jeito que chegou o boleto do cartão, sem perguntar se você estava pronto. Parece muito tempo, mas passa na mesma velocidade com que o salário some no quinto dia útil.

E, olha, é impressionante como quase ninguém se sente preparado. Todo mundo tem uma justificativa: falta tempo, falta renda, falta organização, falta esperança… mas, no final, o que falta mesmo é o hábito de planejar. Planejar é aquela coisa que todo mundo sabe que deveria fazer, mas fica sempre para amanhã. E amanhã, curiosamente, nunca chega.

Só que o “eu do futuro” chega. E chega cobrando caro, porque a inflação não perdoa, os juros não esquecem e a aposentadoria do INSS não faz milagre. A verdade é uma só, ou você se organiza para os próximos 10 anos, ou eles vão te organizar à força.

Como você quer estar daqui a 10 anos?

Essa pergunta parece coisa de entrevista de emprego, mas devia ser feita no espelho todos os anos. Porque, goste ou não, você vai ser 10 anos mais velho, mais cansado e, com sorte, mais sábio. A dúvida é se vai ser também mais tranquilo ou mais endividado?

O curioso é que muita gente imagina um futuro maravilhoso. Casa quitada, dinheiro sobrando, viagens, saúde impecável. Mas continua vivendo como se a vida fosse durar para sempre sem uma reserva. E aí entra um ponto importante: querer é fácil, planejar é difícil, mas viver sem planejar… ah, isso é impossível sem pagar um preço alto.

A grande pergunta não é “onde você quer estar?”. A grande pergunta é: o que você está fazendo AGORA para chegar lá? Se a resposta for “nada”, parabéns, você acabou de descobrir o motivo da ansiedade financeira.

É possível ter certeza do que vai acontecer em 10 anos?

A única certeza é que imprevistos adoram aparecer. Crises econômicas, doenças, desemprego, inflação… nada disso manda aviso prévio. O futuro é uma caixinha de surpresas e, infelizmente, normalmente não são surpresas boas.

É por isso que se organizar é essencial. Não dá para prever tudo, mas dá para se proteger. Aposentadoria parece distante, mas cada ano ignorado deixa a conta mais cara. Quanto antes começar, mais leve será a caminhada.

E, sim, essa é a parte chata. Mas é melhor enfrentar a chatice agora do que o desespero depois.

Quais são suas metas financeiras para 10 anos?

Metas assustam, mas são essenciais. Não precisa ser nada elaborado, pode começar com algo simples como “não quero depender de empréstimo para viver”. A partir daí, você evolui e começa a construir uma reserva, investir, quitar dívidas, pensar em aposentadoria complementar.

O problema é que muita gente espera “o momento certo” para começar. E esse momento nunca chega. A verdade é que planejar os próximos 10 anos não depende de ganhar muito, depende de gastar menos do que ganha.

E se existisse uma pílula que te desse +10 anos de vida?

Lá nos Estados Unidos, uma startup financiada pelo pai do ChatGPT está tentando criar uma pílula milagrosa que adiciona 10 anos à vida humana. Bonito, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente precisa rezar para que a pílula do remédio da farmácia esteja na promoção.

Mas imagina a cena: você engole uma pílula e, puff, ganha mais 10 anos de vida. Maravilha! Mas… e financeiramente? Você está pronto para sustentar mais 10 anos da sua vida? Porque viver mais é ótimo. Agora, viver mais sem dinheiro, aí já é pedir emoção demais para o destino.

Muita gente já não está preparada nem para os próximos 10 anos, quem dirá para dez anos extras. Por isso, talvez a pergunta mais sensata não seja “você quer viver mais?”, mas sim: você consegue bancar viver mais?

Como construir uma aposentadoria que realmente funcione?

Primeiro passo: aceitar que a aposentadoria do INSS não vai bancar o padrão de vida que você tem hoje. Quem quiser viver bem precisa complementar. Existem várias opções: Tesouro Direto, previdência privada, fundos conservadores, renda fixa…

Segundo passo: constância. Investir uma vez não muda nada. Investir sempre muda tudo.

Aposentadoria funciona como academia: não adianta ir uma vez e achar que está fitness. É o hábito que transforma.

Terceiro passo: começar cedo. Cada ano de atraso é um ano de juros compostos perdidos. E os juros compostos são a única forma honesta de ganhar dinheiro dormindo.

“Mas ainda faltam muitos anos para eu me aposentar…” Será mesmo?

Todo mundo acha que aposentadoria é problema do “eu de 60 anos”. O problema é que o tempo passa. Hoje você pisca e perdeu 10 anos. Pisca de novo, perdeu mais 10.

E, quando vê, está exatamente naquele ponto da vida em que o corpo cansa mais rápido do que a conta rende.

A matemática é cruel:

– começar a investir com 25 anos te deixa livre

– começar com 35 te deixa preocupado

– começar com 45 te deixa desesperado

– começar com 55 te deixa sem alternativas

O que separa esses cenários? Os 10 anos que você negligencia hoje.

Seu “eu de 70 anos” está torcendo para você começar HOJE

Não existe viagem no tempo, mas existe cobrança no tempo. E ela vem. Você não está guardando dinheiro por causa de agora. Você está guardando pelo senhor ou senhora que você vai se tornar.

Por isso, essa pessoa vai agradecer cada centavo que você poupou, e vai sofrer por cada centavo que você não poupou. Seu futuro depende das escolhas do presente. Um depósito pequeno hoje vale mais do que uma tentativa gigante daqui a 10 anos.

Conclusão: você não sabe quantos anos vai ganhar, mas sabe que vai precisar de dinheiro em todos eles

Isso muda completamente a forma como você deve olhar para o futuro. Não importa se você vai viver mais ou menos, importa se vai viver bem.

O ponto central não é a quantidade de anos, e sim a qualidade deles. Porque viver 10, 20 ou 30 anos a mais pode ser uma bênção ou uma dor de cabeça, dependendo do seu planejamento. E, quando falamos de aposentadoria, qualidade significa liberdade financeira.

Essa liberdade não cai do céu. Ela nasce da sua disciplina, das escolhas que você faz e dos hábitos que você constrói agora. É nos próximos 10 anos que o seu futuro começa a tomar forma, para o bem ou para o caos.

Esses anos podem ser seus maiores aliados, aquele período em que você finalmente organiza a vida, cria reserva, investe e se prepara para viver com tranquilidade. Ou podem ser os anos que você vai lamentar ter desperdiçado, justamente porque deixou tudo para depois.

No fim, a escolha sempre foi sua. E, por mais desconfortável que seja admitir, ela começa exatamente agora, antes que mais 10 anos passem sem você perceber.

