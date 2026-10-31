Quem é o suplente que pode assumir o mandato de Flávio Bolsonaro no Senado

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A fuga do senador Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos gerou dúvidas sobre a ocupação de sua vaga no Senado. Eleito pelo Rio de Janeiro em 2018, o parlamentar tem mandato até o início de 2027. O empresário Paulo Marinho, de 74 anos, é o primeiro suplente e integra a linha sucessória direta. O empresário Leonardo Rodrigues ocupa o posto de segundo suplente.

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Regras para a substituição do titular

A saída de Flávio do país após a derrota eleitoral não transfere o mandato de maneira automática. A legislação determina que o primeiro suplente assume a vaga somente sob três condições:

renúncia do titular

perda definitiva do cargo

licença com duração superior a 120 dias

Ao viajar para o exterior e divulgar uma carta de teor golpista, Flávio pode responder a processos disciplinares por quebra de decoro. As regras do Senado determinam desconto proporcional no subsídio mensal de R$ 44 mil para cada sessão com ausência de voto.

A cassação decorrente de faltas exige a ausência em um terço das sessões dentro de um ano. Com a proximidade do recesso parlamentar, fixado para 22 de dezembro, e restando cerca de 30 dias úteis com sessões de segunda a quinta-feira, não há tempo hábil para alcançar esse número.

Perfil e histórico de Paulo Marinho

Com carreira nos setores financeiro, naval e de comunicação, Paulo Marinho cedeu a residência no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, para sediar a campanha de Jair Bolsonaro em 2018. O rompimento político com o grupo ocorreu em maio de 2020.

Durante a disputa presidencial de outubro de 2022, Marinho apoiou Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na época, o suplente declarou que “quem conhece Bolsonaro, como eu conheço, vota no Lula” e afirmou que precisava “pagar uma penitência de 2018”.

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Posteriormente, o empresário passou por uma etapa de reaproximação com a família Bolsonaro. Ele também é pai da cantora Giulia Be, que se casou com o advogado Conor Kennedy, sobrinho-neto de John F. Kennedy e filho do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr.