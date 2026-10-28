Ras Al Khaimah assina acordo de amizade histórico e 10 memorandos de entendimento durante visita histórica de alto nível ao sul da China

Sua Alteza Xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo dos EAU e governante de Ras Al Khaimah, testemunha a assinatura de um acordo histórico entre Ras Al Khaimah e a província de Fujian, na China, concluindo uma visita de seis dias à China.

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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, witnessed the signing of a landmark agreement between Ras Al Khaimah and Fujian Province, alongside 10 Memoranda of Understanding between entities from the Emirate and their Chinese counterparts, reflecting a shared commitment to broadening cooperation and translating longstanding relations into meaningful opportunities for the future. (Photo: AETOSWire)

Assinado em Fuzhou, o acordo estabelece uma estrutura para intensificar os laços econômicos, marítimos e culturais, incluindo a cooperação em cadeias de fornecimento ecológicas, logística portuária, materiais de construção sustentáveis ??e intercâmbio cultural.

Ao comentar sobre o acordo, Sua Alteza Xeique Saud, disse: "A amizade entre Ras Al Khaimah e a China está profundamente enraizada na história e revitalizada por uma visão compartilhada de transformação econômica moderna. A assinatura deste acordo de amizade com a Província de Fujian consolida uma parceria baseada no respeito mútuo, na ambição compartilhada e em séculos de conexão marítima, criando uma base formal para que nossas comunidades e empresas cooperem mais estreitamente."

O acordo de amizade surgiu após a assinatura de 10 memorandos de entendimento entre entidades de Ras Al Khaimah e suas contrapartes chinesas, todos testemunhados por Sua Alteza Xeique Saud. Entre eles, um memorando de entendimento entre a Agência de Relações Internacionais do Governo de Ras Al Khaimah e a UBTECH Robotics para testar, demonstrar e implantar sistemas robóticos humanoides nos setores industrial, de serviços comerciais, cuidados com idosos e turismo cultural.

Outros memorandos de entendimento foram assinados entre a Autoridade de Transportes de Ras Al Khaimah e o Centro de Planejamento de Transporte Urbano de Shenzhen; acordos separados envolvendo o Marjan Group e o RAKBANK, e o Banco da China (Filial de Dubai); a Agência de Relações Internacionais e a Phoenix New Media Information Technology; o Marjan Group e a China Road and Bridge Corporation; a Câmara de Comércio e Indústria de Ras Al Khaimah (Câmara de RAK) e o Distrito Comercial Central de Tianhe; a Câmara de RAK e a Agência da Feira Internacional de PMEs da China; o Departamento de Antiguidades e Museus de Ras Al Khaimah e o Museu de História da Universidade Sun Yat-sen; e a Zona Econômica de Ras Al Khaimah (RAKEZ) e a Fujian Jihong Packaging Technology.

A visita, que transcorreu de 18 a 23 de outubro, abrangeu Shenzhen e Guangzhou, na província de Guangdong, e Fuzhou, na província de Fujian. Incluiu a Conferência Empresarial RAK-China, reuniões de alto nível com representantes governamentais e líderes empresariais, bem como a inauguração da primeira consultoria empresarial de Ras Al Khaimah na China, em Guangzhou.

Estes compromissos têm por base a longa relação de Ras Al Khaimah com a China, enraizada em séculos de comércio marítimo e intercâmbio cultural, e refletem um compromisso compartilhado de fortalecer a cooperação econômica, de investimento e cultural.

*Fonte:AETOSWire

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Steven McCombe

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