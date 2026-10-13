Assine
overlay
Início PlatôBr

Fim da 6×1: ‘Que se virem com Flávio’, diz Renan Santos a empresários

Presidente do Missão critica patrões que agora pedem seu apoio ao candidato do PL no segundo turno e chama o empresariado brasileiro de "burro"

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
13/10/2026 11:05

compartilhe

×
Fim da 6×1: ‘Que se virem com Flávio’, diz Renan Santos a empresários
Fim da 6×1: ‘Que se virem com Flávio’, diz Renan Santos a empresários crédito: Foto: Reprodução/Globo

Renan Santos, presidente do Partido Missão, reagiu à informação de que Flávio Bolsonaro votará, no plenário do Senado, a favor do fim da escala 6×1.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Como os empresários brasileiros votaram, fizeram campanha e agora estão me pedindo para apoiar o Flávio Bolsonaro no segundo turno, está tudo bem. Que eles reclamem com o Flávio”, disse Renan à coluna. Ele ficou em quarto lugar na corrida presidencial, com 2,6 milhões de votos.

Renan acrescentou que “não vai dar certo” a nova jornada de trabalho, mas insistiu que esse problema não é dele.

“O empresário brasileiro que se vire com o Flávio. Não será problema meu. O empresário brasileiro é burro, imediatista, estúpido. Que se resolva com o Flávio.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A votação do fim da escala 6×1, em definitivo, está marcada para esta quarta-feira, 14.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay