Fim da 6×1: ‘Que se virem com Flávio’, diz Renan Santos a empresários
Presidente do Missão critica patrões que agora pedem seu apoio ao candidato do PL no segundo turno e chama o empresariado brasileiro de "burro"
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Renan Santos, presidente do Partido Missão, reagiu à informação de que Flávio Bolsonaro votará, no plenário do Senado, a favor do fim da escala 6×1.
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“Como os empresários brasileiros votaram, fizeram campanha e agora estão me pedindo para apoiar o Flávio Bolsonaro no segundo turno, está tudo bem. Que eles reclamem com o Flávio”, disse Renan à coluna. Ele ficou em quarto lugar na corrida presidencial, com 2,6 milhões de votos.
Renan acrescentou que “não vai dar certo” a nova jornada de trabalho, mas insistiu que esse problema não é dele.
“O empresário brasileiro que se vire com o Flávio. Não será problema meu. O empresário brasileiro é burro, imediatista, estúpido. Que se resolva com o Flávio.”
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A votação do fim da escala 6×1, em definitivo, está marcada para esta quarta-feira, 14.