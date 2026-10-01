Nimble conduz migração crítica da YSSY sem interrupções

A Nimble Evolution apoiou a YSSY, empresa de tecnologia com mais de 20 anos de atuação na projeção e operação de ambientes críticos, em uma migração estratégica do ServiceNow para o Jira Service Management (JSM). A transição foi conduzida em prazo reduzido e sem impacto para a continuidade do atendimento aos clientes, em uma operação 24x7 sustentada pelo Command Center da YSSY.

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Responsável por monitorar redes, infraestrutura e aplicações a partir de ferramentas de observabilidade conectadas ao ITSM, o Command Center da YSSY tem papel essencial na organização do atendimento e no acionamento de ações em campo. Diante do fim próximo do licenciamento da plataforma anterior, a empresa identificou a oportunidade de migrar para uma solução mais flexível, com maior autonomia para o time e mais aderente à evolução dos serviços prestados.

Segundo Danilo Lima, consultor sênior da Nimble, o desafio desta migração estava no tempo. A transição precisava ocorrer em duas fases de cerca de 10 dias cada, um período curto para um processo que normalmente exige etapas mais extensas de avaliação, configuração, automações e validações. “A urgência era a chave desse projeto; a virada tinha que acontecer rápido, com o mínimo de impacto e sem comprometer a continuidade de uma operação 24x7”, afirma.

Para viabilizar a migração, que tinha prazo reduzido, a estratégia adotada priorizou fluxos indispensáveis para a continuidade da operação da YSSY, implementou automações críticas e preparou o ambiente para rodar com segurança no JSM. A Nimble também estruturou os primeiros templates no JSM, criando modelos reutilizáveis para acelerar futuras configurações e ampliar a autonomia do Command Center.

“Eu preciso criar fluxos, portais, formulários e integrações, e, no modelo anterior, isso era muito custoso, dependia de vários especialistas. Hoje, dentro do Jira Service Management, consigo fazer tudo isso com mais velocidade e autonomia em um único portal e em uma linguagem no-code”, explica Rafael Batista, gerente do BOC da YSSY.

Continuidade operacional e mais autonomia

Com o JSM em operação, a YSSY passou a contar com uma base mais integrada e simples de evoluir. A migração foi realizada sem interrupção do atendimento. “Uma operação 24x7, 365 dias por ano, que não podia piscar. E não piscou”, resume Batista.

Além da continuidade, a transição reduziu a dependência de especialistas externos para a criação e adaptação de processos. “Antes, a gente precisava de uma subárea da plataforma anterior para estar disponível e acompanhar o ambiente. Hoje, o time do Command Center tem total autonomia. Só quando precisamos de algo muito específico, nós tratamos diretamente com a Nimble”, ressalta Rafael Monteiro, responsável por Observabilidade na YSSY.

O profissional destaca ainda que a nova estrutura também trouxe mais agilidade para a entrada de novos clientes. “Quando entra um novo cliente, preciso entregar um kit para ele, com portal, dashboard e relatório. Antes, dependia de terceiros e podia demorar semanas para entregar. Hoje, o time do Command Center resolve em dois dias”, completa Monteiro.

Para Franco Rocha Pereira, Chief of Staff da YSSY, o resultado demonstra a relevância da parceria em um contexto de alta criticidade. “Era uma operação crítica para nós, que foi feita com uma agilidade absurda e o resultado foi um sucesso”.

Com a nova base de ITSM, a YSSY passou a centralizar fluxos, atendimentos, formulários e integrações em um único portal. Para a empresa, a mudança contribui para reduzir dependências técnicas, acelerar a configuração de novos clientes e ampliar a capacidade da empresa de evoluir seus serviços de forma mais competitiva e escalável.

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O case foi apresentado no palco da NEXP 2026, o maior evento de inovação da Nimble Evolution, que, durante três dias, reuniu profissionais de todo o Brasil em São Paulo para discutir e explorar inovações em transformação digital, agilidade corporativa, colaboração e inteligência artificial.