HGT amplia serviços e passa a realizar biópsias de mama

A gestão do Hospital Geral de Tailândia (PA), 71 leitos, administrado desde 2013 pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), ampliou a oferta de serviços com realização de biópsias de mama, iniciada em outubro, associada a consultas ambulatoriais com médico mastologista.

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Na área de mastologia, estão previstas mensalmente 20 consultas com médico especialista e 20 procedimentos de biópsia de mama. Os atendimentos são conduzidos pelo mastologista Breno Costa, responsável pela avaliação especializada das pacientes e pela realização dos procedimentos.

A ampliação também contempla consultas em outras especialidades, como nefrologia, gastroenterologia e endocrinologia, além de acompanhamento ambulatorial nas áreas de psicologia e nutrição. O objetivo é fortalecer a continuidade do cuidado, conforme os fluxos de encaminhamento e agendamento estabelecidos pela unidade.

“A ampliação dos atendimentos especializados fortalece a capacidade assistencial do hospital e cria novas possibilidades de acesso à avaliação médica e aos procedimentos necessários”, explica o diretor técnico Eduardo Rocha. “Na área da saúde da mulher, a oferta de consultas com mastologista e biópsias de mama representa um avanço importante para a investigação de alterações mamárias e para a continuidade do cuidado”, ressalta.

Mais acesso à investigação diagnóstica

A oferta de biópsias de mama representa um avanço importante para mulheres que precisam investigar alterações identificadas durante a avaliação clínica ou em exames de imagem. O procedimento consiste na retirada de uma pequena amostra de tecido mamário para análise laboratorial, auxiliando na definição do diagnóstico e na conduta médica adequada.

Para Dayane Teixeira, de 44 anos, moradora de Tailândia, a disponibilidade do procedimento no próprio município chegou em um momento importante. Após procurar atendimento na rede particular local sem encontrar o serviço disponível, ela já se organizava para viajar a Belém quando soube que poderia realizar a biópsia no HGT.

“Foi maravilhoso, porque eu precisava realizar esse procedimento e já havia procurado atendimento, inclusive na rede particular de Tailândia, mas não encontrei o serviço disponível. Estava me organizando para ir a Belém quando soube que o procedimento seria realizado aqui mesmo, no HGT. Fiquei muito feliz, pois chegou no momento em que eu mais precisava. O médico é excelente, e o atendimento foi muito bom. Saber que também terei acompanhamento e poderei retornar à unidade é muito importante. Ter acesso a esse serviço na nossa própria cidade faz toda a diferença. Estou muito grata por conseguir realizar o procedimento perto de casa”, relata a usuária.

Outubro Rosa

A ampliação da assistência à saúde da mulher ganha relevância durante o Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), vinculado ao Ministério da Saúde, o Brasil deverá registrar 78.610 novos casos de câncer de mama e 19.310 casos de câncer do colo do útero por ano, no período de 2026 a 2028.

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Nesse contexto, o acesso à avaliação especializada e à investigação diagnóstica é importante para identificar alterações e orientar a conduta clínica de acordo com cada caso.