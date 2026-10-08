IA avança nas pequenas empresas e cuidado com dados de clientes ganha peso

Em levantamento sobre o uso de inteligência artificial nos negócios, 30% das micro e pequenas empresas afirmaram não ter nenhuma dificuldade com a tecnologia. O resultado, da pesquisa feita pelo Sebrae com o FGV IBRE (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) e divulgada em dezembro de 2025, merece leitura atenta. Os próprios pesquisadores associam a resposta, em parte, a um cuidado menor com dados sigilosos de clientes, tema regulado pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

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O ponto ganha importância à medida que a IA se aproxima da administração do negócio, onde circulam cadastros, contas a receber e histórico de compras. Para a GestãoPro , empresa brasileira de ERP (sistemas de gestão empresarial) fundada em 2009 em Manduri (SP), esse movimento deve marcar os próximos anos nos pequenos negócios, e o ponto de partida está na organização das informações.

Uso cresce entre as empresas menores

A adoção vem subindo. A 16ª edição da pesquisa TIC Empresas, do Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), ligado ao NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), registra que a parcela de empresas brasileiras com IA passou de 13% para 17% entre 2024 e 2025. Nas pequenas, de 10 a 49 funcionários, a alta foi de 10% para 15%. Entre os empreendedores, a presença é ainda maior: segundo o Sebrae, em pesquisa com o Meta Instituto de Pesquisa, 52% usaram IA nas atividades do negócio nas duas semanas anteriores à entrevista.

Por enquanto, a maior parte desse uso está na divulgação. No estudo do Sebrae com o FGV IBRE, 59% das micro e pequenas empresas aplicam a tecnologia em marketing e divulgação, e 30% em análise de dados. Nas médias e grandes, a análise de dados lidera, com 67%.

Quando a ferramenta passa a lidar com informações de clientes

A mudança de função traz uma nova responsabilidade. Na gestão, a IA tende a começar por tarefas como conciliação de dados, emissão de relatórios e organização financeira, e depois avança para identificar padrões de consumo, prever demanda e sinalizar riscos. Todas essas atividades dependem de cadastros e registros que incluem dados pessoais. Segundo o Cetic.br, 80% das empresas que usam IA adquiriram sistemas prontos para uso, o que torna relevante saber como cada solução armazena e trata essas informações.

“A inteligência artificial não substitui a gestão, mas amplia a capacidade de quem toma decisões. O dono do negócio continua decidindo. O que muda é a quantidade de informação organizada que ele tem em mãos na hora de decidir”, afirma Edson Souza, diretor da GestãoPro.

Cuidados antes de automatizar

Alguns passos ajudam o pequeno empresário a avançar com segurança. O primeiro é revisar o cadastro de clientes, produtos e fornecedores, já que a IA trabalha com os dados que recebe. Em seguida, vale verificar como a ferramenta guarda e trata as informações de clientes, em conformidade com a LGPD, e definir quem na equipe vai acompanhar e conferir os resultados nas primeiras semanas. Começar por uma tarefa repetitiva e fácil de medir, como a conciliação bancária ou o relatório semanal de vendas, permite testar o uso antes de ampliá-lo para outras áreas.

“A adoção tende a ser gradual. Começa pelos processos internos e avança para áreas mais complexas conforme a empresa ganha familiaridade com a tecnologia e confiança nos próprios dados”, diz Souza.

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Para quem já usa a IA na divulgação, a etapa seguinte passa por proteger aquilo que a ferramenta vai consultar. A GestãoPro avalia que cadastros organizados e uma equipe atenta ao que a tecnologia entrega são a base para que o uso na gestão traga ganho de tempo sem expor os dados de quem compra do negócio.