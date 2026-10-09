AICE leva Rota da Felicidade a cinco cidades brasileiras

A AICE levou a Rota da Felicidade a cinco cidades de quatro estados brasileiros no Dia do Sorvete, celebrado em 23 de setembro. São Paulo, Praia Grande, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís receberam a ação ao mesmo tempo, com a distribuição de 30 mil sorvetes. De acordo com a fabricante, trata-se da maior campanha conduzida pela marca desde que iniciou suas operações no país, em 2024, e sua proposta foi inverter a lógica tradicional de espera pelo público, levando o produto diretamente até ele.

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A iniciativa acontece durante a fase de expansão da companhia no mercado nacional, em um setor que faturou mais de R$ 15 bilhões em 2025, conforme o balanço anual da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS). As cinco praças escolhidas ficam nas duas regiões que mais consomem o produto: Sudeste (52%) e Nordeste (19%) respondem, somados, por 71% da demanda nacional, segundo os dados de mercado da entidade.

A data comemorativa serviu como ponto de partida para colocar a marca nas ruas e nos pontos de venda, com características diferentes em cada localidade. A entrega dos 30 mil sorvetes integrou essa estratégia, que buscou levar o produto às mãos do consumidor e, a partir da experimentação, estabelecer um contato direto com a AICE.

“Quando desenhamos a Rota da Felicidade, nossa ambição não era simplesmente realizar uma grande ação no Dia do Sorvete. Queríamos construir um movimento de marca capaz de colocar a AICE no cotidiano das pessoas e transformar experimentação em conexão, lembrança e desejo pela marca. Mobilizar simultaneamente cinco cidades em quatro estados, com formatos diferentes e uma operação dessa dimensão, representa um marco para a AICE no Brasil”, afirma Diego Augusto, gerente de marketing da AICE Brasil.

Formatos adaptados a cada cidade

Carretas temáticas, música, artistas circenses, intervenções na orla e presença no varejo compuseram as diferentes versões da campanha. Em São Paulo e em São Luís, carretas circularam pelas ruas, enquanto Salvador recebeu uma caravana com música, carrinho de sorvete e artistas de circo. No Rio de Janeiro, personagens percorreram diversos pontos da cidade e, em Praia Grande, a ação ocupou a orla.

As atividades também geraram registros da interação do público com a marca em cada praça. Em São Luís, mercado mais recente no qual a AICE começa a chegar, a Rota da Felicidade obteve espaço na imprensa local, que acompanhou a distribuição e ouviu consumidores. A passagem pela capital maranhense evidencia uma das funções possíveis da iniciativa: acompanhar a entrada da marca em novas localidades e aproximá-la do público desde o primeiro contato.

Para o gerente de Marketing, o resultado vai além do volume distribuído. “Mais do que os 30 mil sorvetes distribuídos, o que fica é a capacidade de uma marca relativamente nova no país ocupar as ruas, gerar conversa e se aproximar genuinamente do consumidor. Para nós, a Rota da Felicidade não termina no Dia do Sorvete. Ela nasce como uma plataforma proprietária, replicável e capaz de acompanhar a expansão da AICE pelo Brasil. Esse é o tipo de marketing que queremos construir: uma marca que não espera ser descoberta, ela vai ao encontro das pessoas”, completa.

Novas edições no radar

A execução em formatos variados abre caminho para novas edições em outras cidades e datas. O modelo pode seguir o avanço da AICE por novos mercados, mantendo a relação direta com o consumidor e adequando cada ativação às características locais.

O segmento em que a empresa atua reúne cerca de 11 mil companhias e gera mais de 300 mil postos de trabalho diretos e indiretos, com consumo médio de 5,4 litros por habitante ao ano, de acordo com a ABIS.

A estrutura é pulverizada, já que 92% dos negócios do setor são micro e pequenas empresas. A distribuição da marca começou pela Grande São Paulo e por Salvador e agora avança para outros mercados regionais.

Portfólio em ampliação

Com sede em Cotia (SP), a AICE estreou no país com picolés e hoje oferece mais de 26 sabores nos pontos de venda, entre eles o Sweet Corn, em formato de espiga de milho, o Taro Crispy e o Choco Meets Oats. Em 2026, a empresa passou a atuar no segmento de sorvetes de massa com os Sundaes de Morango e Chocolate, lançou o Crispy Balls Cookies & Cream e manteve no catálogo o Goalll, sorvete em formato de bola de futebol criado para o período da Copa do Mundo FIFA 2026.

A Rota da Felicidade soma-se a outras ações conduzidas pela marca para se aproximar do público brasileiro, como as iniciativas de Carnaval em Salvador e São Paulo. O diferencial desta edição esteve na execução simultânea em mercados distintos e na possibilidade de converter o formato em uma ação recorrente, alinhada aos próximos passos de expansão da empresa.

Sobre a AICE

Fundada em 2015 com a meta de se tornar a maior marca de sorvetes do mundo, a AICE é uma empresa internacional presente em 18 países. No Brasil desde 2024, mantém sua sede em Cotia (SP) e vem ampliando sua presença no mercado nacional.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.sorvetesaice.com.br/