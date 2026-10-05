MindWave Innovations Fecha Acordo nos EUA com a BlockAssure para o desenvolvimento e operação da AssureChain, uma Rede Completa de Seguros e Resseguros

MATAWAN, Nova Jersey, Oct. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN – A MindWave Innovations Inc. USA ("MindWave"), uma subsidiária integral da Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. (NYSE American: APUS), assinou um Contrato Mestre de Manutenção e Prestação de Serviços de 2 anos com a BlockAssure Inc. ("BlockAssure"), sediada em Delaware, para o desenvolvimento, implementação e operação da AssureChain, uma sub-rede dedicada da MindChain que irá executar as operações de seguros e resseguros da BlockAssure na blockchain.

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Esta é uma importante expansão dos negócios da MindWave nos EUA. O contrato de longo prazo de desenvolvimento e operação com um cliente dos EUA leva o trabalho tecnológico da empresa para os setores de seguros e resseguros.

"A BlockAssure nos escolheu para desenvolver a AssureChain, e esse é exatamente o tipo de trabalho que queremos fazer para os clientes dos EUA", disse o Dr. Vin Menon, Diretor Executivo da MindWave Innovations Inc. USA.

A MindWave irá projetar, desenvolver, realizar auditoria de segurança e implementar a AssureChain e, em seguida, hospedar, operar e fazer a manutenção após o lançamento. Todo o trabalho de seguros da BlockAssure será realizado na AssureChain: contratos, apólices, lançamentos de prêmios e pagamentos, tratados de resseguro e processamento de sinistros, desde o início de uma apólice até a liquidação de um sinistro. O trabalho da MindChain é mais restrito – ela fornece a camada de liquidação e ancora os registros da AssureChain ao Ethereum.

A MindWave receberá honorários de desenvolvimento contratados, pagáveis?em parcelas trimestrais, com taxas de operação e manutenção a serem acordadas posteriormente. O acordo também prevê uma alocação para a MindWave equivalente a 20% da oferta total de AssureCoins, um token digital que a BlockAssure pretende criar na rede MindChain, a ser entregue no momento da criação do token. A alocação é totalmente adquirida no momento da entrega, e os termos antidiluição mantêm a participação de 20% da MindWave caso AssureCoins adicionais sejam emitidas durante a vigência do contrato ou nos dois anos subsequentes.

O objetivo é simples: A BlockAssure cuida das relações de mercado, e a MindWave cria e opera a rede por trás delas. Contratos, apólices, pagamentos, tratados e sinistros são todos processados na AssureChain. Como a liquidação ocorre por meio da MindChain e está ancorada no Ethereum, é possível acompanhar qualquer sinistro, desde a apólice que o originou até a recuperação que o encerra. Durante a vigência do contrato, a MindWave é a fornecedora exclusiva de blockchain da BlockAssure para a AssureChain.

As duas empresas dividiram o trabalho de forma clara. A BlockAssure liderará as decisões de subscrição e sinistros, o licenciamento e seus relacionamentos com seguradoras, resseguradoras e corretoras. A MindWave fornece a infraestrutura e os serviços técnicos necessários para operar a AssureChain. Ela atua apenas como fornecedora de tecnologia.

A AssureChain é composta por quatro módulos e um oráculo de dados: contratos de seguro; emissão de apólices e gestão do ciclo de vida, incluindo registros de prêmios e pagamentos; tratados de resseguro e colocações facultativas; e processamento de sinistros, desde a notificação até a avaliação, liquidação e recuperação de resseguro. O oráculo alimenta a AssureChain com dados verificados paramétricos, ambientais, de catástrofe, de mercado e de identidade, possibilitando que um sinistro paramétrico seja acionado automaticamente assim que um limite preestabelecido é atingido.

Cada sinistro na AssureChain pode ser rastreado até a apólice, o contrato e o tratado de origem, com a MindChain ancorando esses registros no Ethereum. Portanto, a BlockAssure e suas contrapartes trabalham com base em um registro verificável, desde a colocação até a liquidação. Cada módulo irá passar por uma auditoria de segurança independente antes da produção, e os dados pessoais não serão gravados na cadeia, exceto na forma de hashada ou tokenizada.

O contrato entrou em vigor em 4 de outubro de 2026. O desenvolvimento deve ocorrer ao longo de quatro trimestres, com base em marcos acordados, e a BlockAssure realizará testes de aceitação de cada módulo Assim que o primeiro módulo for aceito, a MindWave assumirá a hospedagem, as operações de validação, a manutenção, os patches de segurança e o suporte do helpdesk.

Após o período inicial de 2 anos, o contrato será renovado automaticamente por períodos de um ano, a menos que uma das partes notifique a outra parte com 90 dias de antecedência.

Sobre a MindWave Innovations Inc. USA

A MindWave Innovations Inc. USA, uma subsidiária integral da Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. (NYSE American: APUS), desenvolve infraestrutura tecnológica e soluções digitais para aplicações em blockchain, plataformas orientadas por dados e ecossistemas comerciais emergentes.

Por meio de projetos como a AssureChain, a MindWave está expandindo a aplicação da sua tecnologia para os setores de seguros e resseguros, bem como para modelos de seguros habilitados por ativos digitais.

Para mais informações, visite https://www.mindwaveinnovations.com/.

Sobre a MindChain

A MindChain é uma infraestrutura de blockchain desenvolvida dentro do ecossistema da MindWave para oferecer suporte a transações digitais transparentes, rastreáveis e verificáveis. Ela foi projetada para proporcionar capacidade de registro subjacente necessária para aplicações que envolvem ativos digitais, registros, ecossistemas tokenizados e serviços descentralizados.

Sobre a AssureChain

A AssureChain é a rede dedicada de seguros e resseguros da BlockAssure e funciona como uma sub-rede da MindChain. Todas as funções de seguro são executadas na AssureChain. A MindChain lida com a liquidação e a ancoragem no Ethereum.

Sobre a BlockAssure Inc.

A BlockAssure Inc. é uma empresa de Delaware que está desenvolvendo uma plataforma de seguros e resseguros apoiada por capital de ativos digitais.

Para mais informações, visite https://www.blockassure.io/.

Declarações de previsão

Este comunicado contém declarações de previsão sobre o desenvolvimento, a implementação, os recursos previstos e o desempenho potencial da AssureChain, bem como a possível criação e alocação de AssureCoins. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo cronogramas de desenvolvimento, cumprimento de marcos do projeto, desempenho técnico, requisitos regulatórios, licenciamento da BlockAssure, a criação e o momento de criação da AssureCoin, e a aceitação pelo mercado. Os resultados reais podem ser substancialmente diferentes dos resultados expressos ou implícitos. A empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei.

Relações com a Mídia e com Investidores

MindWave Innovations Inc. EUA

Website: https://www.mindwaveinnovations.com

E-mail: contact@mindwaveinnovations.com

Comunicações Corporativas:

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