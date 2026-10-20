Reajuste do Bolsa Família: entenda o impacto do aumento

A atualização nos repasses do Bolsa Família entrou em vigor após decisão favorável do Supremo Tribunal Federal (STF), que conferiu segurança jurídica para a recomposição orçamentária do programa social. A medida viabilizou a aplicação do reajuste de 15,04% nos pagamentos destinados a mais de 20 milhões de famílias em todo o país, elevando o piso básico de R$ 600 para R$ 691.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Como foi estruturado o reajuste do benefício?

A recomposição do Bolsa Família corresponde à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apurada entre março de 2023 e agosto de 2026, marcando a primeira correção inflacionária do programa nesse período. Para assegurar a execução orçamentária sem ferir os limites fiscais, a equipe econômica articulou remanejamentos de despesas discricionárias e otimização das contas públicas.

Leia Mais

A gestão dos recursos para garantir a transferência de renda às famílias de baixa renda apoia-se nas seguintes frentes:

remanejamento de sobras orçamentárias de programas federais com execução abaixo da meta;

revisão contínua de cadastros no CadÚnico para direcionamento adequado dos benefícios;

acomodação das despesas obrigatórias dentro das normas de responsabilidade fiscal;

proteção do poder de compra das camadas vulneráveis contra a alta dos itens da cesta básica.

Qual foi o papel da decisão do STF na liberação dos repasses?

A garantia jurídica para a atualização das parcelas decorreu de decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, proferida em 18 de setembro de 2026. O entendimento da corte validou os procedimentos orçamentários do Executivo e superou entraves técnicos quanto à alocação de verbas destinadas a despesas sociais inadiáveis.

Com essa definição judicial, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome obteve a sustentação necessária para adotar as novas tabelas financeiras, reconhecendo a natureza alimentar e prioritária do benefício.

O cronograma regular de pagamentos é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal em todas as regiões do país, com os depósitos sendo liberados nos dias úteis de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada responsável familiar.

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



