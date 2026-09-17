Timing sob suspeita: reajuste do Bolsa Família cai 17 dias antes do primeiro turno

O governo federal anunciou um reajuste de 15,04% no Bolsa Família, elevando o valor mínimo do benefício de R$ 600 para R$ 691. A medida, que representa a primeira correção dos valores desde o relançamento do programa em março de 2023, visa corrigir a inflação acumulada e entrará em vigor em outubro, a apenas 17 dias do primeiro turno das eleições gerais de 2026, o que gerou críticas da oposição sobre o timing da decisão.

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A nova quantia representa um acréscimo direto no orçamento de cerca de 19,3 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social, com o benefício médio passando de R$ 675 para R$ 777. O Palácio do Planalto justifica a correção como uma ação necessária para manter o poder de compra dos beneficiários, que foi corroído pelo aumento dos preços nos últimos meses.

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Qual será o novo valor do Bolsa Família?

O valor mínimo do Bolsa Família será de R$ 691 a partir de outubro de 2026. Esse montante representa um aumento de 15,04% sobre o piso anterior. O valor é composto pelo Benefício de Renda de Cidadania, de R$ 164 por integrante, e pelo Benefício Complementar, que assegura que nenhuma família receba menos que o piso estabelecido.

Além do valor base, o programa de transferência de renda mantém os pagamentos adicionais por composição familiar. Isso inclui o Benefício Primeira Infância de R$ 173 para crianças de até sete anos incompletos, o Benefício Variável Familiar de R$ 58 por integrante elegível, entre outros adicionais para gestantes e nutrizes, o que pode elevar o valor final recebido mensalmente.

Quando começa o pagamento com reajuste?

O pagamento atualizado do benefício começará a ser depositado nas contas dos beneficiários no calendário de outubro. Os primeiros depósitos estão previstos para começar em 19 de outubro de 2026. As datas exatas seguem o cronograma tradicional do programa, organizado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada responsável familiar.

O governo federal deve divulgar o calendário detalhado de pagamentos para o mês de outubro nas próximas semanas, por meio dos canais oficiais da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Por que o anúncio gerou debate político?

A principal controvérsia em torno do reajuste está no fato de ele ter sido anunciado para começar a valer a menos de três semanas do primeiro turno das eleições municipais. Para a oposição, a medida tem um claro objetivo eleitoral, buscando influenciar o voto de uma parcela significativa da população que depende do programa.

O governo, por sua vez, defende que o reajuste é uma medida técnica e de responsabilidade social, planejada para proteger os mais pobres dos efeitos da inflação. A justificativa é que a correção não poderia mais ser adiada, independentemente do calendário eleitoral.

Quem tem direito ao benefício?

Para receber o Bolsa Família, as famílias precisam cumprir critérios específicos de renda e manter seus dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). As principais regras são: