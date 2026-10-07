O DF que deu 51% a Flávio também fez dois deputados do PSOL campeões de votos

O Distrito Federal produziu um contraste político expressivo nas urnas de 2026. No mesmo eleitorado em que Flávio Bolsonaro (PL) venceu a disputa presidencial no primeiro turno, com 51,31% dos votos válidos, dois candidatos do PSOL foram os mais votados nas eleições proporcionais: Fábio Felix liderou a disputa para deputado federal, com 224.224 votos, e Max Maciel foi o campeão entre os candidatos à Câmara Legislativa, com 92.234 votos, ambos recordistas na história da capital federal.

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A leitura não é de uma comparação direta entre os números recebidos por candidatura majoritária e proporcionais. A curiosidade está no cruzamento: de um lado, Flávio é o nome defendido pelos conservadores. Do outro, Fábio Felix é o primeiro deputado assumidamente gay em Brasília, enquanto Max Maciel ergue a bandeira de defesa dos trabalhadores, da cultura periférica e da tarifa zero no transporte público.