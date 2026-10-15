Batatas assadas podem ganhar um sabor diferente com um tempero aplicado antes de ir ao forno: a combinação reúne notas que vão além da picância no resultado

Batatas assadas ganham sabor especial apenas com um fio de óleo, sal e pimenta. O exterior dourado e crocante combinado ao interior macio depende do ajuste correto da temperatura do forno. Quando o objetivo é variar o cardápio do jantar, um sachê de tempero lemon pepper transforma esse prato comum em uma explosão de sabores.

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Esse sachê custa cerca der R$ 3,00 e confere um toque cítrico apimentado sem a necessidade de usar um ralador. A aplicação funciona da mesma forma utilizada para o sal e a pimenta tradicionais.

O tempero lemon pepper combina pimenta e toques cítricos Imagem ilustrativa gerada por IA

Para cobrir os pedaços por igual, misture as batatas com óleo em uma tigela, polvilhe o conteúdo do pacote e mexa novamente para distribuir bem o tempero. Outra opção prática consiste em distribuir os tubérculos diretamente na assadeira, regar com óleo e espalhar o lemon pepper manualmente antes de assar normalmente.

Preparo para garantir máxima crocância

O método funciona tanto com pedaços grandes de batata Yukon Gold quanto com batatas pequenas cortadas ao meio. Deixar os pedaços cortados de molho em água fria por cerca de 30 minutos elimina parte do amido, detalhe que ajuda a deixá-los ainda mais crocantes durante o processo no forno.

Qualquer umidade restante impede a formação da crosta desejada. Por essa razão, seque muito bem cada pedaço de batata após retirá-los da água, antes de envolver os tubérculos no óleo e no tempero.

Cuidados com o sal e adição de ervas frescas

Tenha cautela ao acrescentar outros temperos junto ao pacote de lemon pepper. Embora o sal não apareça com destaque no título da embalagem, o ingrediente costuma constar na descrição presente no verso do produto. Prove uma pequena quantidade do pó na ponta do dedo para avaliar a intensidade antes de decidir se as batatas precisam de sal adicional.

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Ervas frescas guardadas na geladeira também combinam com a receita. O tomilho apresenta notas levemente apimentadas, enquanto o endro acrescenta um toque fresco ao preparo. Como essas ervas são frescas e não desidratadas, a recomendação é adicioná-las somente após retirar as batatas assadas do forno, impedindo que queimem com o calor excessivo.