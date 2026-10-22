Renovação da CNH em 2026 prevê restrição para motoristas acima de 50 anos, mas critérios de aplicação exigem atenção redobrada para entender quem será afetado

Condutores com mais de 50 anos contam com alterações nas regras da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em 2026. A legislação possibilita a renovação do documento sem o pagamento de taxas e sem a necessidade de exames presenciais, desde que atendidos critérios específicos definidos pelo governo federal.

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A medida busca simplificar procedimentos e baratear custos para a população. Até junho de 2026, a renovação automática beneficiou cerca de 2 milhões de pessoas no país.

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Critérios e restrições para condutores de 50 a 69 anos

Para obter a isenção e o procedimento automático, o motorista precisa estar cadastrado no RNPC (Registro Nacional Positivo de Condutores). O programa exige conduta adequada no trânsito, com a ausência de infrações que somem pontos na carteira durante os últimos 12 meses.

Dados da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) indicam que aproximadamente 70% das pessoas que buscam renovar a habilitação atendem a esse requisito de pontuação. O Ministério dos Transportes projeta que a iniciativa alcance mais de 10 milhões de condutores nos próximos anos.

Condutores na faixa de 50 a 69 anos, cuja validade da CNH é habitualmente de cinco anos, possuem uma restrição importante: a gratuidade e o formato automático valem apenas uma vez. No vencimento subsequente, o motorista precisará realizar o método convencional, com quitação de taxas e exames obrigatórios.

Quem não tem direito ao benefício

motoristas com 70 anos ou mais;

condutores com validade da habilitação encurtada por indicação médica;

pessoas com o documento vencido há mais de 30 dias;

quem descumprir os critérios de histórico ou estiver fora do RNPC.

Regras para condutores com 70 anos ou mais

Quem possui 70 anos ou mais permanece no sistema tradicional de renovação, mesmo apresentando bom comportamento ao volante. Esse público precisa pagar as taxas estipuladas e comparecer aos exames médicos obrigatórios. O período de validade do documento para essa idade é de três anos.

Para usufruir da nova possibilidade, o motorista de 50 a 69 anos deve consultar sua situação cadastral no RNPC, checar a ausência de pontos nos 12 meses anteriores e verificar o prazo de vencimento da CNH.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria