Renovação automática da CNH: quem tem direito ao benefício?
A nova regra já está em vigor para bons condutores; entenda os critérios, como funciona o processo e os limites da medida
A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já está diferente no Brasil. Com a Medida Provisória 1.327/2025, motoristas considerados "bons condutores" podem ter o documento renovado de forma automática e gratuita. A medida, que já está em vigor, visa recompensar quem dirige com responsabilidade e simplificar um processo que antes exigia diversas etapas e custos.
A principal dúvida é sobre quem realmente se qualifica para o benefício. A regra estabelece critérios claros, e apenas os condutores que cumprirem todos os requisitos terão a CNH renovada sem a necessidade de exames ou pagamento de taxas. O processo é feito de forma automática com base nos registros do sistema de trânsito.
Quem tem direito à renovação automática?
Para ser elegível ao novo modelo, o motorista precisa atender a um conjunto de exigências que comprovam um histórico seguro no trânsito. A análise é feita automaticamente pelos sistemas do governo. Os principais critérios são:
Não ter cometido NENHUMA infração de trânsito (de qualquer natureza) nos últimos 12 meses;
Estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC);
Manter os dados cadastrais, como endereço e contato, sempre atualizados no portal do Detran ou no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito.
Como funciona o processo?
Os motoristas elegíveis serão notificados pelos canais digitais do governo, como o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT), antes do vencimento da CNH. O processo é automático e gratuito. A CNH Digital é atualizada no aplicativo sem nenhum custo para o condutor.
Caso o motorista queira a versão física do documento, ela se torna opcional e deverá ser solicitada separadamente, mediante pagamento da taxa de emissão correspondente. A grande vantagem é eliminar a burocracia e os custos do processo tradicional para os motoristas que se enquadram nas regras.
Isenção de exames e limites de idade
Um dos maiores benefícios da renovação automática é a dispensa dos exames de aptidão física e mental. No entanto, existem regras específicas de idade que limitam o benefício:
Condutores com até 49 anos: Podem se beneficiar da renovação automática sem exames de forma ilimitada, desde que mantenham o bom histórico.
Condutores entre 50 e 69 anos: O benefício pode ser utilizado de forma intercalada, ou seja, em uma renovação o motorista é dispensado dos exames, e na seguinte precisa realizá-los.
Condutores com 70 anos ou mais: Não são elegíveis para a renovação automática e devem seguir o procedimento padrão, com a realização de todos os exames.
Condutores que não se enquadrem em algum dos critérios continuarão seguindo o procedimento padrão de renovação, que inclui o agendamento de exames, pagamento de taxas e a possível ida a uma unidade do Detran para concluir as etapas necessárias.
