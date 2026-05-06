CNH: como funciona a renovação para quem tem 50 anos ou mais
A legislação de trânsito tem regras específicas para a renovação da habilitação de condutores com 50 anos ou mais; saiba quais são os prazos e os exames necessários
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A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para condutores idosos segue regras específicas, com prazos mais curtos para garantir a segurança no trânsito. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelecem que a validade do documento varia conforme a faixa etária, exigindo mais atenção de quem já passou dos 50 anos.
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Essa diferenciação nos prazos tem como objetivo principal avaliar com mais frequência as condições de saúde dos motoristas mais experientes, verificando se eles continuam aptos a dirigir com segurança. A medida considera as alterações naturais do envelhecimento, como a redução dos reflexos e da acuidade visual.
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Prazos de renovação da CNH por idade
Os prazos para a renovação da CNH foram atualizados para se adequar às diferentes fases da vida do condutor. Manter o documento em dia é fundamental para evitar multas e outras penalidades. Confira a validade atual de acordo com a idade:
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Condutores com idade entre 50 e 69 anos: a renovação deve ser feita a cada cinco anos.
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Condutores com 70 anos ou mais: o exame de aptidão física e mental deve ser renovado a cada três anos.
Para motoristas com até 49 anos, a validade da CNH permanece de dez anos. É importante ressaltar que os prazos são contados a partir da data de realização do exame médico, que consta no documento.
Como funciona o processo de renovação para idosos?
O procedimento para renovar a CNH de um condutor idoso é semelhante ao dos demais motoristas, mas com foco especial na avaliação médica. O processo é simples e pode ser iniciado de forma online na maioria dos estados.
O primeiro passo é acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do seu estado para iniciar o processo e agendar os exames. O condutor será encaminhado para uma clínica credenciada para realizar o exame de aptidão física e mental.
Nesta avaliação, o médico perito pode solicitar exames complementares caso julgue necessário para atestar a capacidade de dirigir. Após a aprovação, basta pagar a taxa de emissão do documento e aguardar a nova CNH, que fica disponível primeiro na versão digital, pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).
É fundamental estar ciente de que, embora exista um prazo de 30 dias corridos após o vencimento para o condutor regularizar a situação, dirigir com o documento vencido já é considerado irregular. Após esse período, a condução se torna uma infração gravíssima, com penalidade de multa no valor de R$ 293,47 e o acréscimo de sete pontos no prontuário do motorista.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.