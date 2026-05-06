CNH: como funciona a renovação para quem tem 50 anos ou mais

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A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para condutores idosos segue regras específicas, com prazos mais curtos para garantir a segurança no trânsito. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelecem que a validade do documento varia conforme a faixa etária, exigindo mais atenção de quem já passou dos 50 anos.

Essa diferenciação nos prazos tem como objetivo principal avaliar com mais frequência as condições de saúde dos motoristas mais experientes, verificando se eles continuam aptos a dirigir com segurança. A medida considera as alterações naturais do envelhecimento, como a redução dos reflexos e da acuidade visual.

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Prazos de renovação da CNH por idade

Os prazos para a renovação da CNH foram atualizados para se adequar às diferentes fases da vida do condutor. Manter o documento em dia é fundamental para evitar multas e outras penalidades. Confira a validade atual de acordo com a idade:

Condutores com idade entre 50 e 69 anos: a renovação deve ser feita a cada cinco anos.

Condutores com 70 anos ou mais: o exame de aptidão física e mental deve ser renovado a cada três anos.

Para motoristas com até 49 anos, a validade da CNH permanece de dez anos. É importante ressaltar que os prazos são contados a partir da data de realização do exame médico, que consta no documento.

Como funciona o processo de renovação para idosos?

O procedimento para renovar a CNH de um condutor idoso é semelhante ao dos demais motoristas, mas com foco especial na avaliação médica. O processo é simples e pode ser iniciado de forma online na maioria dos estados.

O primeiro passo é acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do seu estado para iniciar o processo e agendar os exames. O condutor será encaminhado para uma clínica credenciada para realizar o exame de aptidão física e mental.

Nesta avaliação, o médico perito pode solicitar exames complementares caso julgue necessário para atestar a capacidade de dirigir. Após a aprovação, basta pagar a taxa de emissão do documento e aguardar a nova CNH, que fica disponível primeiro na versão digital, pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

É fundamental estar ciente de que, embora exista um prazo de 30 dias corridos após o vencimento para o condutor regularizar a situação, dirigir com o documento vencido já é considerado irregular. Após esse período, a condução se torna uma infração gravíssima, com penalidade de multa no valor de R$ 293,47 e o acréscimo de sete pontos no prontuário do motorista.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.