Acordar para urinar à noite está atrapalhando seu sono? A frequência dos despertares merece atenção às causas e aos hábitos que podem contribuir para o problema

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Acordar repetidamente durante a noite para urinar pode prejudicar o descanso e dificultar a recuperação do organismo. Apesar de um despertar ocasional não representar necessariamente um problema, quando a pessoa precisa sair da cama duas vezes ou mais para ir ao banheiro, a condição recebe o nome de noctúria. Esse quadro pode atingir homens e mulheres em diferentes idades e merece atenção quando passa a fazer parte da rotina.

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Além de fragmentar o sono, essa necessidade frequente pode provocar cansaço durante o dia, alterações de humor e maior possibilidade de quedas ao caminhar no escuro. Com o envelhecimento, o organismo também reduz a liberação do hormônio que controla a produção de urina durante a noite. Como consequência, as idas ao banheiro podem se tornar mais comuns ao longo dos anos.

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Pessoas com mais de 60 anos podem acordar durante a noite para urinar sem que isso represente, necessariamente, um problema de saúde. No entanto, quando as interrupções acontecem diversas vezes durante o repouso, é importante investigar a situação. A frequência desses episódios tende a aumentar com o envelhecimento, tornando a noctúria uma condição comum entre os idosos.

Embora muitos relacionem o problema diretamente a doenças da próstata, existem outras explicações para a necessidade constante de ir ao banheiro. Entre elas estão a bexiga hiperativa, alterações no funcionamento dos rins, diabetes descontrolado e a apneia obstrutiva do sono.

Hábitos que ajudam a reduzir as idas ao banheiro durante a noite

Adotar algumas medidas no dia a dia pode contribuir para diminuir os episódios de noctúria e favorecer noites mais tranquilas. Uma das principais orientações é evitar café e bebidas alcoólicas nas horas que antecedem o sono, além de reduzir o consumo de alimentos muito condimentados. Esses itens podem aumentar a irritação da bexiga e estimular a vontade de urinar. Também é recomendável diminuir a ingestão de líquidos nas duas ou três horas anteriores ao horário de dormir, sem deixar de manter uma hidratação adequada durante o dia.

Outro cuidado importante consiste em reduzir a quantidade de sal nas refeições noturnas. O consumo elevado de sódio interfere no equilíbrio dos líquidos corporais e pode contribuir para o acúmulo de água nos tecidos. Além disso, alimentos com grande quantidade de água, como melão, tomate e sopas, podem ser consumidos em menor volume próximo à hora de deitar, especialmente quando aumentam a frequência urinária.

Reservar alguns minutos para descansar com as pernas elevadas também pode ajudar quem apresenta inchaço nos pés e nas pernas. Durante o período em que o corpo permanece deitado, parte do líquido acumulado nos membros inferiores retorna à circulação e pode ser eliminada pelos rins. Por isso, elevar as pernas ao longo do dia, realizar caminhadas leves e utilizar meias de compressão com orientação profissional são medidas que podem auxiliar em determinadas situações.

Os exercícios para fortalecer o assoalho pélvico também favorecem o controle da urina. Essa prática pode ser especialmente útil para pessoas que apresentam enfraquecimento muscular relacionado ao envelhecimento ou a alterações decorrentes da gestação e do parto. Ao realizar contrações específicas de maneira regular e correta, é possível melhorar o suporte dos músculos envolvidos no controle urinário.

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Apesar dos benefícios dessas mudanças, a continuidade dos despertares noturnos deve ser avaliada por um médico, preferencialmente um urologista ou clínico geral. A investigação permite identificar possíveis doenças associadas e definir o tratamento mais adequado para cada caso. Para facilitar essa análise, registrar os horários das idas ao banheiro e a quantidade aproximada de urina eliminada pode ajudar o profissional a compreender o padrão dos sintomas e orientar a conduta.