Guerra de facções deixa entregador morto e outro ferido

Um confronto armado entre grupos criminosos rivais terminou com um entregador morto e outro ferido na noite desse sábado (17/10), no Morro do Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As vítimas trabalhavam na região no momento em que os disparos começaram.

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Wendel Silva da Rocha morreu. O corpo da vítima seguiu para o Instituto Médico-Legal do Centro da capital, e ainda não há confirmação sobre a data e o local do sepultamento.

Como os entregadores foram atingidos?

Os dois profissionais realizavam entregas quando ficaram no meio do fogo cruzado. Luís Cláudio Galisa dos Santos, de 26 anos, foi baleado no tórax e no abdômen por volta das 22h na Rua Tatuí, em frente à residência onde deixaria um pedido. A própria cliente prestou socorro imediato, levou o jovem para a Unidade de Pronto Atendimento de Rocha Miranda e avisou os parentes.

Posteriormente, Luís Cláudio foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde permanece internado em quadro estável. De acordo com a mãe do jovem, ele continua sem previsão de alta porque um dos projéteis ficou alojado em seu tórax.

Uma testemunha relatou o pânico durante a entrega e descreveu o ataque: "Muito tiro, muito tiro, muito tiro. Dentro da rua onde ele foi fazer a entrega. Foi uma cena de horror".

O que provocou a troca de tiros no morro?

Relatos de moradores apontam que traficantes do Terceiro Comando Puro, baseados na comunidade da Serrinha, tentaram invadir o Morro do Cajueiro, área chefiada pela facção rival Comando Vermelho. Durante os confrontos armados, outras pessoas também teriam sido atingidas e precisaram de socorro em unidades de saúde da região.

Como a polícia interveio na ocorrência?

A Polícia Militar informou que agentes do 9º Batalhão foram deslocados para checar denúncias sobre uma ofensiva de homens armados da Serrinha contra a comunidade da Congonha, também localizada em Madureira.

Na ação, os policiais pararam um carro que saía do local em alta velocidade e encontraram um passageiro baleado. O homem foi encaminhado para atendimento no Hospital Estadual Carlos Chagas.

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O caso foi encaminhado para a 29ª Delegacia de Polícia, que atende a região de Madureira, e o policiamento no entorno foi reforçado.