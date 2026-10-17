Por que os incêndios se espalharam pelo Amazonas? Veja as principais causas

Concentração de fumaça

A baixa umidade mantém a fumaça por mais tempo na atmosfera, prejudicando a qualidade do ar em Manaus.

O fenômeno El Niño também contribui para esse cenário ao alterar os padrões de chuva e temperatura na região amazônica. No entanto, ele não provoca incêndios diretamente. Para que o fogo comece, é necessária uma fonte de ignição, que pode estar relacionada à ação humana, acidental ou intencional.

Há suspeitas de incêndios provocados intencionalmente no interior do estado. Durante um sobrevoo realizado em 11 de outubro, o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, afirmou ter identificado focos de fogo em áreas de floresta preservada, distantes de zonas agropecuárias. A localização dos focos levantou suspeitas sobre a origem das queimadas.

Em Itacoatiara, 15 pessoas foram autuadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente por suspeita de provocar incêndios. As multas ultrapassam R$ 300 mil, e os casos foram encaminhados ao Ministério Público e à Polícia Civil do Amazonas, que poderão investigar as circunstâncias e eventuais responsabilidades.

Como está o combate ao incêndio?

Foto: Reprodução/ TV Globo

O governo federal mobilizou 290 brigadistas e 11 aeronaves para reforçar o combate às chamas no Amazonas. A operação inclui aviões para atuar diretamente sobre os focos de incêndio, helicópteros para transportar equipes e equipamentos e aeronaves de apoio logístico. Uma base de apoio aéreo também está sendo estruturada em Itacoatiara.

Além das ações emergenciais, o governo federal disponibilizou recursos para equipar o Corpo de Bombeiros do Amazonas com veículos, equipamentos de proteção e estrutura para as operações. A fiscalização também foi reforçada para investigar possíveis incêndios criminosos e responsabilizar os envolvidos.

No âmbito estadual, o governo decretou situação de emergência em 36 dos 62 municípios do Amazonas, medida reconhecida pelo governo federal. Em setembro, também proibiu o uso do fogo por 120 dias em todo o estado e instituiu medidas de prevenção e controle do desmatamento e das queimadas.

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As ações buscam conter os focos ativos, reduzir os danos à floresta e às comunidades afetadas e evitar novas ocorrências. A investigação sobre a origem dos incêndios continua, enquanto as condições climáticas desfavoráveis podem dificultar o trabalho das equipes de combate.