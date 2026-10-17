Por que os incêndios se espalharam pelo Amazonas? Veja as principais causas
Meteorologista explica como a falta de chuva, a baixa umidade e as altas temperaturas deixam a floresta mais vulnerável aos incêndios no Amazonas
compartilhe
Os incêndios florestais no Amazonas se espalharam em meio a uma combinação de vegetação seca, baixa umidade do ar, temperaturas elevadas e períodos prolongados sem chuva. Entre 1º de setembro e 14 de outubro, o estado registrou 5.365 focos de incêndio, um aumento de 195% em relação ao mesmo período de 2025, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, em entrevista ao g1 do Amazonas, a falta de chuva reduz a umidade do solo e da vegetação, tornando a floresta mais vulnerável ao fogo. Nessas condições, as chamas se espalham com maior facilidade e a fumaça pode permanecer por mais tempo na atmosfera, agravando a qualidade do ar em cidades como Manaus.
Por que os incêndios se espalharam no Amazonas
Fatores climáticos e ações humanas explicam o aumento de queimadas na região.
A falta de chuva reduz a umidade do solo, tornando a floresta mais vulnerável à propagação rápida das chamas.
O fenômeno altera os padrões de temperatura e reduz a precipitação, agravando o cenário de seca severa.
Foram identificados focos em áreas de floresta preservada, levantando fortes suspeitas de ignição intencional.
A baixa umidade mantém a fumaça por mais tempo na atmosfera, prejudicando a qualidade do ar em Manaus.
O fenômeno El Niño também contribui para esse cenário ao alterar os padrões de chuva e temperatura na região amazônica. No entanto, ele não provoca incêndios diretamente. Para que o fogo comece, é necessária uma fonte de ignição, que pode estar relacionada à ação humana, acidental ou intencional.
Há suspeitas de incêndios provocados intencionalmente no interior do estado. Durante um sobrevoo realizado em 11 de outubro, o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, afirmou ter identificado focos de fogo em áreas de floresta preservada, distantes de zonas agropecuárias. A localização dos focos levantou suspeitas sobre a origem das queimadas.
Em Itacoatiara, 15 pessoas foram autuadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente por suspeita de provocar incêndios. As multas ultrapassam R$ 300 mil, e os casos foram encaminhados ao Ministério Público e à Polícia Civil do Amazonas, que poderão investigar as circunstâncias e eventuais responsabilidades.
Como está o combate ao incêndio?
O governo federal mobilizou 290 brigadistas e 11 aeronaves para reforçar o combate às chamas no Amazonas. A operação inclui aviões para atuar diretamente sobre os focos de incêndio, helicópteros para transportar equipes e equipamentos e aeronaves de apoio logístico. Uma base de apoio aéreo também está sendo estruturada em Itacoatiara.
Além das ações emergenciais, o governo federal disponibilizou recursos para equipar o Corpo de Bombeiros do Amazonas com veículos, equipamentos de proteção e estrutura para as operações. A fiscalização também foi reforçada para investigar possíveis incêndios criminosos e responsabilizar os envolvidos.
No âmbito estadual, o governo decretou situação de emergência em 36 dos 62 municípios do Amazonas, medida reconhecida pelo governo federal. Em setembro, também proibiu o uso do fogo por 120 dias em todo o estado e instituiu medidas de prevenção e controle do desmatamento e das queimadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As ações buscam conter os focos ativos, reduzir os danos à floresta e às comunidades afetadas e evitar novas ocorrências. A investigação sobre a origem dos incêndios continua, enquanto as condições climáticas desfavoráveis podem dificultar o trabalho das equipes de combate.