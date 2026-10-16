Cosméticos capilares brasileiros ganham espaço internacional

A Nuance Professional participou da Beautyworld Middle East 2026, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, como parte de sua estratégia de ampliação das exportações de cosméticos capilares. A presença no evento aproximou a marca de compradores e distribuidores internacionais e foi acompanhada por uma masterclass com o This Is Brazil, linha de alisamento rápido desenvolvida com foco no mercado externo.

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O movimento ocorre em um cenário de crescimento das vendas internacionais da indústria brasileira. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior compilados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), as exportações de beleza e cuidados pessoais alcançaram US$ 1,061 bilhão em 2025, avanço de 20,1% em relação ao ano anterior. Os produtos para cabelos lideraram as exportações do setor, com crescimento de cerca de 30%.

Para Djonata Dal Santos, CEO e um dos fundadores da Nuance Professional, o desempenho amplia as oportunidades para fabricantes e parceiros de distribuição. “Mas sustentar esse crescimento exige qualidade consistente, capacidade de atendimento e relações comerciais construídas para durar”, pondera.

A participação na feira também permitiu à empresa conhecer as necessidades de profissionais e consumidores de diferentes países. Segundo a Nuance, compreender as características dos cabelos, as rotinas de cuidado e as expectativas de resultado em cada mercado faz parte do trabalho de desenvolvimento e apresentação de suas linhas.

Parcerias no Oriente Médio

Durante a viagem, a Nuance reforçou a parceria com a BeuBella Cosmetics, cujo CEO e fundador, Chady Karkafy, contribuiu para a entrada da marca nos países do Oriente Médio. A aproximação incluiu uma masterclass para demonstrar técnicas profissionais com o This Is Brazil, que, segundo a empresa, combina rapidez no alisamento e aplicação sem ardência.

A atividade teve como objetivo apresentar o uso do produto na prática e compartilhar orientações com os profissionais. Para os distribuidores, a demonstração também contribui para conhecer os diferenciais da linha e apoiar sua apresentação aos salões, conectando a expansão comercial à formação técnica de quem utiliza os cosméticos.

“É nessa combinação que acreditamos estar uma parte importante da competitividade nacional. Um produto ganha condições de permanecer em um mercado quando sua qualidade se confirma no uso, mas também é necessário existir uma rede preparada para apresentá-lo, distribuí-lo e orientar corretamente todos os públicos. A expansão internacional precisa ser acompanhada por esse trabalho”, pontua Kelly Dal Santos, CEO da Nuance Professional.

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A empresa pretende dar continuidade à expansão por meio do fortalecimento das relações com distribuidores e profissionais, da identificação das particularidades de cada mercado e do compartilhamento de conhecimento sobre suas fórmulas e técnicas de aplicação.