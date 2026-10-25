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ELEIÇÕES 2026

Vicentinho Júnior é eleito governador do Tocantins

O candidato do PSDB disputava contra a adversária, Professora Dorinha (União) 

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
25/10/2026 20:06 - atualizado em 25/10/2026 20:07

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EleiÃ§Ãµes 2026: Dorinha e Vicentinho vÃ£o ao 2Âº turno no Tocantins
Professora Dorinha e Vicentinho Júnior disputavam o 2º turno no Tocantins crédito: DivulgaÃ§Ã£o e AgÃªncia Estado

Vicentinho Júnior (PSDB) venceu a eleição para o governo do Tocantins, neste domingo (25/10), e foi eleito governador do estado. Com mais de 83% das urnas apuradas, ele recebeu 63,95% dos votos válidos contra 36,01% da adversária, Professora Dorinha (União).

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Vicente Alves de Oliveira Júnior, mais conhecido como Vicentinho Júnior, natural de Goiânia, é um empresário. Desde fevereiro de 2015, exerce o cargo de deputado federal pelo estado.

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