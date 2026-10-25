Vicentinho Júnior é eleito governador do Tocantins
O candidato do PSDB disputava contra a adversária, Professora Dorinha (União)
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Vicentinho Júnior (PSDB) venceu a eleição para o governo do Tocantins, neste domingo (25/10), e foi eleito governador do estado. Com mais de 83% das urnas apuradas, ele recebeu 63,95% dos votos válidos contra 36,01% da adversária, Professora Dorinha (União).
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Vicente Alves de Oliveira Júnior, mais conhecido como Vicentinho Júnior, natural de Goiânia, é um empresário. Desde fevereiro de 2015, exerce o cargo de deputado federal pelo estado.