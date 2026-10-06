Joana Balaguer, a Jaque de Malhação, impressiona com antes e depois de 21 anos e redes surtam

A atriz Joana Balaguer movimentou as redes sociais ao compartilhar uma montagem comparando uma foto sua de 2005 com uma de 2026. Conhecida por interpretar a vilã Jaqueline, a Jaque de "Malhação", ela surpreendeu os seguidores pela semelhança entre as duas imagens, registradas com 21 anos de diferença.

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A ideia da comparação surgiu de um comentário de uma amiga. "Uma amiga tirou essa foto minha e, quando olhou, falou: 'Jo, você tá a cara da Jaque!'", contou a atriz em uma publicação.

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Curiosa com a observação, Joana procurou uma imagem da época da novela e criou a montagem, o que a levou a uma reflexão sobre a passagem do tempo. "2005. 2026. 21 anos. E foi estranho olhar. Porque, de repente, parece que foi ontem", escreveu.

O antes e depois de Joana Balaguer Reprodução Instagram @joanabalaguer

Ela continuou com as lembranças, afirmando que consegue se transportar para aquela época quase que instantaneamente. "Eu olho praquela menina e consigo voltar praquele momento. Para a Malhação, para aquela fase da minha vida, para quem eu era naquele momento."

Joana destacou que, apesar da semelhança física, muitas experiências ocorreram nesse período. "Só que entre uma foto e outra… aconteceu tanta coisa. Dentro dessa Joana de hoje existem 21 anos de histórias que não aparecem numa foto", refletiu.

A atriz mencionou as mudanças em sua vida, como "tantos lugares, trabalhos, pessoas que chegaram, pessoas que partiram, escolhas, mudanças, recomeços. O amor, o casamento, meus filhos, a minha família".

A montagem mexeu com suas emoções. "Por fora, minha amiga enxergou a Jaque. Eu olhei e enxerguei tudo o que aconteceu até chegar à Joana de hoje. E ainda assim… parece que foi ontem", finalizou.

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Nos comentários, os internautas se mostraram impressionados. "Que maravilhosa! Não mudou nadinhaaaaaa, está linda e perfeita", escreveu uma seguidora. "Da Malhação pra 2026 ela envelheceu 2 horas kkkk", brincou outra. "O tempo não passou para ti", comentou uma fã.