Joana Balaguer, a Jaque de Malhação, impressiona com antes e depois de 21 anos e redes surtam
Atriz compartilhou montagem lado a lado com imagem de 2005 e surpreendeu os fãs com a semelhança; veja a reflexão dela sobre o tempo
compartilhe
A atriz Joana Balaguer movimentou as redes sociais ao compartilhar uma montagem comparando uma foto sua de 2005 com uma de 2026. Conhecida por interpretar a vilã Jaqueline, a Jaque de "Malhação", ela surpreendeu os seguidores pela semelhança entre as duas imagens, registradas com 21 anos de diferença.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A ideia da comparação surgiu de um comentário de uma amiga. "Uma amiga tirou essa foto minha e, quando olhou, falou: 'Jo, você tá a cara da Jaque!'", contou a atriz em uma publicação.
Leia Mais
-
Aos 25 anos, Juan Paiva assume protagonismo em cena e na vida real
-
-
Aos 25 anos, Juan Paiva assume protagonismo em cena e na vida real
Curiosa com a observação, Joana procurou uma imagem da época da novela e criou a montagem, o que a levou a uma reflexão sobre a passagem do tempo. "2005. 2026. 21 anos. E foi estranho olhar. Porque, de repente, parece que foi ontem", escreveu.
Ela continuou com as lembranças, afirmando que consegue se transportar para aquela época quase que instantaneamente. "Eu olho praquela menina e consigo voltar praquele momento. Para a Malhação, para aquela fase da minha vida, para quem eu era naquele momento."
Joana destacou que, apesar da semelhança física, muitas experiências ocorreram nesse período. "Só que entre uma foto e outra… aconteceu tanta coisa. Dentro dessa Joana de hoje existem 21 anos de histórias que não aparecem numa foto", refletiu.
A atriz mencionou as mudanças em sua vida, como "tantos lugares, trabalhos, pessoas que chegaram, pessoas que partiram, escolhas, mudanças, recomeços. O amor, o casamento, meus filhos, a minha família".
A montagem mexeu com suas emoções. "Por fora, minha amiga enxergou a Jaque. Eu olhei e enxerguei tudo o que aconteceu até chegar à Joana de hoje. E ainda assim… parece que foi ontem", finalizou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Nos comentários, os internautas se mostraram impressionados. "Que maravilhosa! Não mudou nadinhaaaaaa, está linda e perfeita", escreveu uma seguidora. "Da Malhação pra 2026 ela envelheceu 2 horas kkkk", brincou outra. "O tempo não passou para ti", comentou uma fã.